FNUSA: Dárci krve u nás pomáhají zachraňovat životy už pět let

Odběrové centrum zpočátku fungovalo pouze jednou týdně a jeho prvními návštěvníky byli vedle ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Vlastimila Vajdáka extraligoví hokejisté Komety Brno. Díky přízni dárců se postupně dařilo rozšiřovat provoz na další odběrové dny a od začátku roku 2022 se do té doby Krevní banka stala zcela samostatnou i při zpracování odebrané krve, což umožnilo přerod v plnohodnotné Transfuzní oddělení. S rozšířením a novým přístrojovým vybavením bylo vedle plné krve zahájeno také odebírání krevní plazmy.

„Jsem velmi rád, že se nám za pět let podařilo vybudovat konkurenceschopné Transfuzní oddělení, které dokáže téměř plně pokrýt potřeby pacientů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Nikdy by se to ale nemohlo povést bez našich dárců, kteří se k nám pravidelně a snad i rádi vracejí, a já bych jim za to chtěl upřímně poděkovat,“ uvedl ředitel FNUSA Vlastimil Vajdák.

Odběrové centrum v současné době registruje necelých jedenáct tisíc dárců, více než polovina z nich přichází darovat krev opakovaně. Převažují muži, ze všech provedených odběrů představují téměř dvě třetiny. „V letošním roce k nám prozatím přišlo darovat krev už více než devět tisíc dárců. Pokud budou dobrovolníci i nadále přicházet v takovém počtu, aspirujeme na náš nejúspěšnější rok,“ říká primářka Transfuzního oddělení MUDr. Jarmila Brůnová Celerová s tím, že v roce 2023 krev darovalo přesně 10 701 lidí. „Celorepublikovým trendem je úbytek dárců krve, a tak si nesmírně považujeme skutečnosti, že u nás je to zatím naopak. Budeme se i nadále snažit vytvářet příjemné prostředí, do kterého se lidé budou mít chuť vracet pomáhat,“ doplňuje hematoložka, která v čele oddělení stojí od samého vzniku odběrového místa.

Při příležitosti pátého výročí odběrového centra si Transfuzní oddělení připravilo dva dny otevřených dveří, během kterých mohou zájemci nahlédnout do zákulisí dárcovství krve a krevní plazmy. První prohlídka se uskutečnila v pátek 11. října a přilákala zhruba tři desítky návštěvníků. Seznámili se s celým procesem zpracování krve, křížením krevních skupin a viděli na vlastní oči například to, jak vypadá plazma dárce, který nedodrží dietní opatření. Další termín je vypsán na 1. listopadu, zájemci si mohou místo rezervovat v online kalendáři.

Dnešním „narozeninovým“ dnem započala také dvoutýdenní akce Krvefest. Jak název odkazující k Oktoberfestu napovídá, dárci si za svůj dobrý skutek mohou odnést poděkování ve formě nápoje z lokálních partnerských pivovarů. „Dárcovství je bezpříspěvkové a my věříme, že u našich dárců hlavní motivací vždy zůstává dobrý pocit z pomoci druhým. Jako odběrové centrum v univerzitním městě se ale snažíme oslovovat novou generaci potenciálních dárců a díky podobným akcím o sobě můžeme dát vědět,“ komentuje Brůnová Celerová.

Krev může darovat většina zdravých dospělých ve věku 18–65 let, kteří váží alespoň 50 kg a nemají závažné zdravotní problémy. Konkrétní podmínky i dočasná omezení naleznou zájemci o darování krve na webu Transfuzního oddělení FNUSA.