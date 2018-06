Finále Poháru hejtmana Pardubického kraje hostil Rváčov, triumf obhájily Slatiňany

Finálový den odstartoval již krátce po poledni projektem Abeceda fotbalu, která nabízí mladým zájemcům o fotbal možnost ověřit si svoje dovednosti, odhalit svoje nedostatky a získat informace, jak na sobě dále pracovat. Projekt, jehož cílem je motivovat mladé hráče a hráčky k individuální práci s míčem ve svém volném čase a současně přispět k propagaci mládežnického fotbalu v Pardubickém kraji, přinesl měření sil v disciplínách jako je žonglování s míčem, slalom mezi tyčemi, přihrávka na přesnost do prostoru či střelba na cíl.

„Abeceda fotbalu rozvíjí základní věci, které jsou pro fotbal potřeba, a díky kterým se pozná, zda má dítě pro fotbal talent a zda si s míčem rozumí více nebo méně,“ vyjádřil se na konto úspěšného projektu předseda OFS Aleš Meloun, který byl zároveň hlavním organizátorem celého finálového dne.

Vrcholem programu byly dva finálové zápasy. Nejprve se proti sobě postavily týmy České a Moravské Třebové ve finále Ondrášovka Cupu starších žáků, i přes vyrovnaný průběh se z vítězství v poměru 3:0 radovalo mužstvo České Třebové.

Následovalo vyvrcholení Poháru hejtmana Pardubického kraje, ve kterém proti sobě poměřily síly dva nejlepší týmy Krajského přeboru. Před fantastickou diváckou kulisou se hráči z Lanškrouna dokázali dostat do dvoubrankového vedení, obhájce titulu ze Slatiňan však nejprve dvěma slepenými góly srovnal a po přestávce dokonal obrat. Znovu po roce tak dokázal Spartak zvednout nad hlavu titul Poháru hejtmana Pardubického kraje, čímž si zajistil vstupenku do celostátního poháru.

Sportovní stránku věci si pochvaloval také radní pro sport Pardubického kraje pan René Živný: „Letos to nemohlo dopadnout lépe, než že proti sobě hrají první a druhý tým z Krajského přeboru. Všechno bylo perfektní,“ nešetřil slovy chvály na konto pořadatelů a dodal: „Musím pochválit i Krajský fotbalový svaz (KFS), který se o celou soutěž velmi stará a když se podíváte ven, tak jsou hřiště kvalitně obrandované, ve Rváčově byly dokonce i reklamy na LED panelech.“

O předání medailí a trofejí se během celého dne staraly významné osobnosti z fotbalové scény, kromě pořadatele celé akce a předsedy OFS Aleše Melouna přijal pozvání René Živný, radní pro sport Pardubického kraje, předseda KFS Michal Blaschke či starosta obce Rváčov Tomáš Dubský.

Během nabitého dne byla k vidění řada kvalitních sportovních výkonů, preciznost akce byla podtržena vynikající organizací, skvělým počasím a parádní diváckou návštěvou, což ocenili i samotní fotbaloví funkcionáři, kterých se ve Rváčově sešlo dostatek. „Spokojenost je velká. Ve Rváčově je krásný areál, celá akce byla skvělá. Naší snahou je dávat podobné akce do obcí, nikoliv do měst. Ve městech mají lidi větší možnost jiné zábavy či sportovního vyžití, na druhou stranu kluby poznají i vesnické areály a systém, jakým to dělají i v jiných obcích,“ chválil předseda KFS Michal Blaschke.

Výsledky zápasů:

finále Ondrášovka Cupu starších žáků

FK Česká Třebová – SKP Slovan Moravská Třebová 3:0 (2:0)

Branky: 4. Kolář, 35. Polášek, 38. Deml z pen. ŽK: 3:3. ČK: 1:1.

Diváci: 110.

FK Česká Třebová: Mikulka – Šmíd, Kadlečík (61. Navrátil), Š. Kolář (63. Rybka), Horák, Vašata (K), M. Kolář (59. Fečko), Deml, Stach, Polášek (52. Mísař), Krása (65. Řehoř).

SKP Slovan Moravská Třebová: Tichý – Ruml (36. Petr), Malach (50. Vrobel), Cápal, Bárta (36. Hladil), Václavek (65. Širůček), Ambrozek, Jedlička, Lexman (K), Karel, Škrabal.

finále Poháru hejtmana Pardubického kraje

TJ Lanškroun – SK Spartak Slatiňany 2:4 (2:2)

Branky: 9. a 33. Ptáček – 38. Rešetár, 39. Slováček, 49. Vágner, 81. Koudelka z pen. ŽK: 1:2.

Diváci: 350.

TJ Lanškroun: Ehrenberg – Vaníček (46. Stasiowski), Savyč (84. Jaroš), Karlík, Krejsar (K), Popelář (43. Marek), Sita, Kolomý, Komínek (86. Skalický), Doležal (78. Černý), Ptáček.

SK Spartak Slatiňany: Jehlička – Hudec (86. Malý), Hauf, Valda, Koblasa (72. Vácha), Koudelka, Slováček (90. Slavík), Vladyka (K), Rešetár (90. Drahý), Hanč, Vágner (56. Kopecký).

