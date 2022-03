Finanční správa spouští službu, která dočasně nahrazuje funkce Daňové informační schránky

Služba Nahlížení na vybrané údaje umožní přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem a bude dostupná nejdéle po přechodnou dobu 9 měsíců. K zachování přístupu k údajům se Finanční správa rozhodla zejména kvůli poptávce odborné daňové veřejnosti. Dotčené subjekty tak budou mít více času na přihlášení do modernizované Daňové informační schránky plus.

Služba je určená uživatelům, kteří používali původní Daňové informační schránky (DIS) a v souvislosti s jejím ukončením 28. 2. 2022 ztratili možnost využívat tento zdroj informací. Službu Nahlížení na vybrané údaje není nutné jakkoliv aktivovat či si žádat o přístup. Přístup je uživatelům umožněn na stránce www.mojedane.cz stejným způsobem, jakým tito uživatelé nahlíželi do DIS, tedy s využitím uznávaného elektronického podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Do služby Nahlížení na vybrané údaje není a nebude umožněn přístup novým uživatelům a ani zástupcům daňových subjektů, kteří nahlíželi do původní DIS pouze na základě speciálního zmocnění (tj. plné moci k přístupu do DIS). Tito uživatelé mohou využít služeb modernizované Daňové informační schránky plus (DIS+). Zástupci daňových subjektů, kteří nahlíželi do DIS na základě neomezené plné moci, se mohou do služby přihlašovat prostřednictvím datové zprávy, jak byli doposud zvyklí z DIS.

Návod, jak se jednoduše přihlásit do modernizované DIS+, naleznete na stránce: Jak se přihlásím do Daňové informační schránky plus (DIS+)? | Daňová informační schránka plus | Seznam okruhů častých dotazů | ePodpora aplikací Daňového portálu - Finanční správa (mfcr.cz).

