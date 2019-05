HK: Do Kanady předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka poprvé doprovodí podnikatelská delegace

Hospodářská komora v posledních letech organizovala do Kanady několik obchodních misí, předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka na jeho pracovní cestu do Kanady podnikatelská delegace Hospodářské komory doprovodí poprvé.

Mise do země javorového listu se účastní rovněž členové Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, kteří by v Kanadě měli jednat o energetice a vědeckotechnické spolupráci v leteckém průmyslu. Delegaci podnikatelů vede viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář.

Pondělní Kanadsko-české podnikatelské fórum, které nese podtitul Czech Republic: Strategic Partner in Central Europe, zahájí velvyslanecký rada a vedoucí obchodně-ekonomického úseku Zastupitelského úřadu ČR v Ottawě Josef Dvořáček a viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář. Na fóru budou představeny investiční příležitosti v Ottawě i Komplexní obchodní a hospodářská dohoda mezi EU a Kanadou (CETA). Českou republikou ratifikovaná dohoda odstranila 98 procent všech celních sazeb nezemědělských produktů.

Podnikatelé v hlavním městě navštíví mj. technologické centrum Bayview Innovation Centre a letos v květnu otevřené testovací centrum pro autonomní vozidla L5 Connected and Autonomous Vehicle Test Facility. 16 km dlouhá trať a zařízení určené k urychlení zavedení bezpečných vozidel bez řidiče je prvním zkušebním místem svého druhu v Severní Americe.

Obchodní jednání kanadských a českých firem se uskuteční rovněž ve středu v Torontu, o den později pak v Halifaxu při Česko-kanadském podnikatelském setkání. Podnikatelé zpět do ČR přiletí v sobotu.

Do podnikatelské delegace se mohla přihlásit kterákoli česká firma bez ohledu na předmět podnikání, velikost nebo region, v němž působí. Náklady spojené s organizací mise stejně jako u kterékoli jiné cesty zajišťované Hospodářskou komorou si hradí sami podnikatelé, tzn. včetně ubytování, podílejí se nákladech na místní transfery, catering, pronájem konferenčních prostor a jednacích místností.

ČR do Kanady vyváží především syntetický kaučuk, součástky motorových vozidel a konstrukční materiály pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí, v loňském roce do vyvezla do Kanady zboží v hodnotě 7,78 mld. korun. Kanaďané do ČR loni exportovali zboží a služby v hodnotě 8,47 mld. korun, především vrtulníky, automobily, léky a kosmetické přípravky. Ačkoliv vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Kanadou stoupá, obchodní bilance v loňském roce poprvé skončila v neprospěch ČR jak podle ČSÚ, tak i Statistics Canada. Statistku ale může zkreslovat velké množství reexportů. Kanadský trh je pro české firmy vstupem na trh USA, které jsou největším obchodním partnerem Kanady.

Kanada je pátý největší výrobce letadel a leteckých komponentů na světě, za posledních 10 let v Kanadě výroba v této oblasti vzrostla o 30 %. V oblasti informačních a komunikačních technologií na kanadském trhu působí téměř 40 tisíc společností. Kanada má také jednu z největších železničních sítí na světě.

