Hejtman Netolický: Vyvlastnění pozemků ve veřejném zájmu se musíme přestat bát

Jako již tradičně před starosty vystoupil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který je seznámil mimo jiné s legislativní iniciativou kraje týkající se systémové podjatosti, majetkoprávními vypořádáními či přímou volbou starostů a hejtmanů.

„Problematika prodlužování majetkoprávního vypořádání se dotýká i našeho kraje, jelikož je nutné vyřešit tisíce smluv často i s drobnými vlastníky. V současné době směřujeme naši maximální pozornost na řešení pozemků pod silnicemi, které chceme modernizovat za přispění prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu. Jsem přesvědčený, že nejjednodušších 99 procent bude brzy vypořádáno, ale bohužel nám nezbyde nic jiného než poslední procento vyvlastnit. Je potřeba se přestat tohoto pojmu bát, protože se nejedná o znárodnění tak, jak je mnohými vykládáno. V momentě, kdy není možná rozumná dohoda, tak musíme pojmenovat veřejný zájem, kterým například komplexní modernizace silnic zcela jistě je,“ řekl hejtman Martin Netolický a přidal konkrétní případ, kdy je tento postup aplikován. „Při přípravě stavby vedení vysokého napětí z Hlinska do Poličky tak postupuje například ČEZ Distribuce. Ani za velmi zvýhodněných podmínek nebylo s několika málo vlastníky možné uzavřít dohodu, a proto je vyvlastnění nutné jelikož jinak by nadále trval stav, kdy je v Poličce paralyzována bytová výstavba či rozvoj významných zaměstnavatelů, kteří se již nyní nemohou pro nedostatek kapacity do sítě připojit,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Systémová podjatost

Počátkem března posunula Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky legislativní návrh Pardubického kraje k řešení problému takzvané systémové podjatosti do druhého čtení. Poslanci tento návrh přidělili k dalšímu projednání dvěma výborům, a to Ústavně právnímu výboru a Výboru pro veřejnou správu. „Podle našeho návrhu nebude moci být úřední osoba vyloučena ze správního jednání, bude-li její možná podjatost vyvolána služebním, pracovněprávním nebo jiným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku. Pokud se podaří návrh přijmout, bude správní jednání zrychleno a zefektivněno a dojde k výraznému poklesu počtu často účelových námitek podjatosti,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Přímá volba starostů a hejtmanů

Hejtman se starosty hovořil také o návrzích na zavedení přímé volby starostů a hejtmanů. „Přímá volba je samozřejmě možná, avšak musí dojít k zásadním legislativním změnám, a to nejen v rámci volebních zákonů, ale také zákonů o obcích a krajích a především změnám ústavy. Rozhodně není možné argumentovat tím, že přímá volba funguje na Slovensku či v Polsku. Musíme vždy myslet na to, že v těchto zemích funguje oddělený model veřejné správy, zatímco u nás je smíšený,“ řekl například hejtman Netolický.

autor: komerční tisková zpráva