High5team pomáhá DobroCentru u sv. Anny

V závodu s heslem „Drive to Mongolia for charity" jde především o podporu dobré věci. Každý ze zhruba čtyř stovek týmů, které se každoročně na náročnou trasu vydají, totiž musí získat sponzory pro minimálně dva charitativní projekty. Bez toho by samotná cesta postrádala hlubší smysl a přidanou hodnotu pro společnost. Vybrané projekty obdrží částku v přepočtu minimálně 30 000 korun. V současné době činí příspěvek High5teamu DobroCentru FNUSA 50.000 Kč.

Na startu bude také High5team, pět kamarádů a cestovatelů, pro které je závod obrovskou výzvou. Zakládajícím členem teamu je MUDr. Jan Emmer, lékař I. ortopedické kliniky FNUSA, který přišel s nápadem podpořit organizaci, která je mu velmi blízká. Jedná se o DobroCentrum u sv. Anny, jehož dobrovolníci tráví svůj volný čas s dlouhodobě hospitalizovanými pacienty a snaží se je vytrhnout ze stereotypu nemocničních dní. S pacienty si povídají, čtou, luští křížovky, hrají hry, pořádají přednášky, kreativní dílny, koncerty, a to vše bez nároku na jakoukoli, natož finanční odměnu – více ZDE

„Výsledky práce DobroCentra u sv. Anny se nedají vnést do grafu, kvantifikovat žádnou měřitelnou veličinou, ani se s nimi nevyfotíte na billboard. Práce dobrovolníků je psychicky velmi náročná, s nejistým výsledkem, ale dává smysl jako máloco. Proto bychom ji chtěli podpořit. Náš příspěvek bude použit na chod DobroCentra u sv. Anny a na zakoupení kompenzačních pomůcek pro pacienty,“ říkají členové týmu.

„Podpořit svou účastí nějaký projekt ovšem není jen tak, Mongol Rally má totiž neúprosná pravidla. Kromě toho, že se jedná o nejdelší vytrvalostní závod planety, ke zdolání Mongolska musí týmy použít pouze menší vozidla nevhodná pro jízdu v terénu, ideálně vozidla levná a vysloužilá. Trasu si nesmí ulehčit jízdou po dálnici. Závodníci jsou také zcela odkázaní sami na sebe, nedoprovází je žádný podpůrný tým,“ přiblížil závod ortoped Jan Emmer z I. ortopedické kliniky FNUSA.

Závod letos vůbec poprvé odstartuje v České republice, a to v paintballovém areálu, 40 km od Prahy u obce Běleč. Přijďte se podívat i vy – týmy vyrazí v pondělí 16. července dopoledne.

Průběh závodu můžete sledovat ZDE nebo na facebookové stránce „Mongol Rally pro DobroCentrum“.

Stránky týmu High5team ZDE

autor: Tisková zpráva