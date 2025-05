Hospodářská komora: Ústecký kraj na křižovatce o byrokratickém detoxu, energetice i „kraji jezer“

V kraji, který byl po desetiletí energetickou základnou České republiky – centrem těžby uhlí, elektrárenství a teplárenství – představil prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček osm priorit pro prosperitu České republiky. Čtyři z nich tvoří tzv. tvrdé investiční oblasti: energetika, dopravní infrastruktura, datová infrastruktura a dostupné bydlení. Doplňují je čtyři měkké – flexibilní trh práce, vzdělávání, věda a výzkum a snížení byrokratické zátěže. Právě poslední zmíněná oblast, označovaná jako regulatorní a byrokratický detox, na konferenci nejvíce rezonovala.

„Regulace a byrokracie dusí podnikatele v EU i v České republice. Snažíme se politiky přesvědčit, že jsou to právě oni, kdo musí přinést změnu, a nabízíme jim konkrétní plán. Potřebujeme vytvořit tabulky veřejnoprávních podnikatelských povinností, které pročistí naše přetížené podnikatelské batohy. Naši podnikatelé by měli mít stejné podmínky jako jejich konkurence jinde na světě. Chce to odvahu, změnit myšlení a vyčistit náš legislativní regulatorně byrokratický rybník,“ uvedl Zajíček.

Hejtman Richard Brabec pak představil svou vizi transformace regionu z tradičního průmyslového centra na oblast rekreace a přírodních krás, označovanou jako „Kraj jezer“. Tato iniciativa se zaměřuje na využití rekultivovaných území po těžbě uhlí, především jezer Most a Milada, pro rozvoj rekreace, bydlení a služeb. „Chceme ukázat, že Ústecký kraj není regionem na okraji – máme kvalitní zdravotnictví, špičkové školy a přírodní bohatství, které si zaslouží pozornost. Co nám ale dlouho chybělo, je zdravé sebevědomí. Věřím, že ho znovu získáme díky projektům, které přitáhnou lidi zpět do kraje,“ řekl hejtman Brabec.

Předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Gabriela Nekolová představila ambiciózní vodíkovou strategii regionu. Ústecký kraj už dnes produkuje přes 90 % průmyslového vodíku v Česku a buduje na tom svou budoucnost. Cílem je vytvořit ucelený řetězec vodíkového hospodářství – od výroby přes skladování a distribuci až po využití v dopravě, průmyslu i energetice. „Ústecký kraj má know-how, infrastrukturu i partnery, aby se stal lídrem v dekarbonizaci průmyslu a vývoji vodíkových technologií,“ uvedla Nekolová.

V oblasti dopravy představili přítomným podnikatelům zástupci kraje, Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic plány na dostavbu důležitých silničních úseků, jako je obchvat Lubence nebo Žiželic, stejně jako modernizaci dálničních a železničních koridorů. Správa železnic zároveň prezentovala přípravu vysokorychlostních tratí včetně terminálu v Ústí nad Labem, který má zásadně zvýšit dopravní dostupnost regionu.

V oblasti energetiky byly prezentovány investice společnosti ČEPS do přenosové soustavy, které reflektují potřebu transformace výrobní základny a navýšení kapacity v důsledku rozvoje obnovitelných zdrojů. Pozornost byla věnována také trhu práce a zemědělství.

Strategii rozvoje kraje přiblížil Jiří Fedoriška z Rady Ústeckého kraje. Ve svém vystoupení zdůraznil roli Operačního programu Spravedlivá transformace s alokací 15,8 miliardy korun, jehož prostřednictvím už míří 5 miliard do sedmi klíčových projektů. Ty zahrnují inovační centra, rozvoj vodíkových technologií, modernizaci vzdělávání, ale i revitalizaci krajiny.

„O Ústeckém kraji se často hovoří jako o ‚postiženém‘ kraji. Já s tím označením nesouhlasím, protože nejsme postiženi a máme cestu pro budoucnost. Jen potřebujeme správně zacílené systémové investice,“ doplnil předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje František Jochman.

Hlavním partnerem konference Ústecký kraj na křižovatce byla Skupina ČEZ, a.s. Dalším partnerem bylo Asistenční centrum Most, a.s.