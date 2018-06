Jablkové pokušení, Smrkové výhonky a další produkty získaly značku Regionální potravina Moravskoslezského kraje

„Značku Regionální potravina Moravskoslezského kraje nově získala Tatínkova šunka Machač z Mořkova, sýr Jesenický bochník, vítkovské BIO Mléko kozí, Rychvaldský chléb, Jablkové pokušení z Cukrárny u Vlasty v Třinci, Smrkové výhonky ostravské společnosti Solertus, borůvkový džem společnosti Supremus z Rýmařova a hladká pšeničná mouka z Mlýnu Herber ve Vávrovicích,“ oznámila náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová a dodala, že v kategorii trvanlivých masných výrobků cena udělena nebyla.

Ocenění Regionální potravina se letos uděluje už po deváté. Vítězné produkty mají tradiční českou recepturu a jsou minimálně ze 70 % složené z místních surovin. „Bylo by smutné, kdyby drobní farmáři a výrobci potravin hodili flintu do žita a v konkurenci velkých producentů svou živnost vzdali. Jsou to malé podniky, často dokonce rodinné firmy, které ke své práci přistupují osobněji než obří provozy. Dbají na čerstvost, dobrou chuť a kvalitní složení svých produktů. A to jsou také parametry, podle kterých komise výrobky hodnotí,“ řekla náměstkyně Jarmila Uvírová a poznamenala, že zájem o soutěž Regionální potravina narůstá. V prvním ročníku se o titul přihlásilo 64 výrobků, letos 96.

„Značka Regionální potravina má na místní produkty upozornit z mnoha důvodů. Pokud lidé tyto potraviny více nakupují, nejen, že podporují malé a střední podnikatele v oboru potravinářství z našeho regionu, ale taky šetří planetu. Jsou to velmi jednoduché počty. Vysvětlím to na příkladu rajčat: často k nám ze Španělska cestují stovky kilometrů. To je obrovské množství zplodin, které se při přepravě vypouštějí do ovzduší. Taky si musíme představit, v jakém stavu jsou rajčata sklizená, aby tu cestu po dálnicích vydržela. Dozrávají tak v kamionech pod plachtou a to je nehezký příběh. Kdežto rajčata sklizená krásně zralá někde v Podbeskydí k nám cestují jen chvíli a mají úplně jinou chuť. Možná jsou o něco málo dražší, ale jsou rozhodně kvalitnější“, vysvětlila náměstkyně Jarmila Uvírová.

O značku Regionální potravina se soutěží v devíti kategoriích, v každé může vyhrát jen jediný výrobek. Letos 33 výrobců přihlásilo celkem 96 produktů. Výrobky hodnotila komise tvořená zástupci Moravskoslezského kraje, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.

„Oceněný výrobek může mít značku Regionální potravina na obalu svého výrobku po dobu čtyř let. V současné době můžeme značku najít u 416 produktů ze 13 regionů Čech a Moravy,“ řekla náměstkyně Jarmila Uvírová a doplnila, že podrobné informace o soutěži jsou k dispozici ZDE.

Kromě značky Regionální potravina byly uděleny také 3 ceny hejtmana. A to pro Špek v koření Petra Viláška z Vršovic, koláč Hukvaldský lopaťák hruškový z Hukvaldské pekárny a Čatní z červené řepy Jaroslavy Fojtíkové z Těrlicka. Cenu předsedy hodnotitelské komise letos získal moučník ostravského Družstva Naproti, a to Ovocný košíček s vanilkovým krémem.

Regionální potraviny Moravskoslezského kraje 2018

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje

Cena předsedy hodnotitelské komise

