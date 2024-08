Jihočeský kraj: Školní hřiště jsou určena všem. Žákům i veřejnosti

Poslední případ se týká venkovního školního hřiště v táborské Střední škole obchodu, služeb a řemesel na ulici Bydlinského 2474. Tuto školu navštěvuje více než 1200 žáků a stávající sportovní zázemí je podle náměstka Klímy ve velmi neutěšeném stavu. „Chceme tu opravdu kvalitní sportovní zázemí. Již jsme vybrali zhotovitele, který zde inovativní metodou Design & Build začne letos na podzim stavět to nejmodernější hřiště pro všechny typy sportů. Hotovo by mělo být příští rok. A co je důležité, hřiště bude určeno i pro veřejnost,“ uvedl Klíma podle něhož by v obdobném modelu – v době vyučování využívá škola, odpoledne pak sportovní organizace – měly fungovat všechny jihočeské školy. „Projekt budoucího sportoviště obsahuje velmi kvalitní fotbalové hřiště s umělou trávou. Bude splňovat ligové parametry a mohou se tak zde konat i soutěžní utkání,“ zdůraznil náměstek Klíma s tím, že v areálu budou i atletické dráhy, beachvolejbalová a víceúčelová hřiště, tedy všechno vybavení potřebné pro sportovní vyžití žáků. Ředitel školy Radek Cícha následně dodal, že nespornou výhodou nově vybudovaného sportoviště bude kompletní zázemí. „Hned vedle je tělocvična se sprchami a šatnami, takže všichni sportovci budou mít veškerý komfort,“ uvedl ředitel Cícha a prozradil, že s místními sportovními kluby už vede o budoucím využití sportoviště obchodní jednání.

Na stavbě nového hřiště se pracuje na Obchodní akademii a Střední zemědělské škole v Písku. Hotovo má být koncem tohoto roku. „Stavba sportoviště, určeného pro žáky obou škol i písecké veřejnosti je v plném proudu. A to jsme tu přesně před rokem stáli s panem náměstkem Klímou nad papírovými plány,“ vzpomněl s úsměvem ředitel Pavel Sekyrka a dodal, že náklady ve výši 15 milionů korun hradí Jihočeský kraj ze svého rozpočtu. V podzemí školy se také připravuje sanitární zázemí, které budou moci využívat i sportovní kluby, co budou mít ke sportovišti smluvně zajištěný přístup.

Pilně se opravuje i tělocvična v českobudějovické Střední průmyslové škole stavební v Resslově ulici 2. „Právě provádíme kompletní rekonstrukci tělocvičny a jejího sociálního zázemí. Zůstaly pouze nosné konstrukce. Vše bude nové, včetně vzduchotechniky, která tady nebyla. Sociální zařízení, šatny, toalety i sprchy doplní nově vybudovaný kabinet tělocviku,“ popsal ředitel školy Vladimír Kostka a ubezpečil, že během začátku školního roku už bude nová tělocvična hotova. Náměstek Klíma následně upřesnil, že si rekonstrukce vyžádá náklady ve výši 14 milionů korun, veškeré prostředky jsou z fondu rozvoje školství. „Také zde je samozřejmostí, že zbrusu novou tělocvičnu bude moci využívat sportující veřejnost, a to až do 22 hodin,“ zdůraznil Klíma.

Kompletně zrekonstruovaným venkovním víceúčelovým hřištěm se už teď mohou pochlubit na Střední odborné škole Pohorská 86 v Kaplici. „O tomto projektu jsem uvažovala hned při svém nástupu, kdy tu byla pouze zarostlá, neudržovaná antuka. Připravili jsme projekt a v minulém školním roce se podařilo na něj získat od kraje dotaci. A dnes tu máme tohle super hřiště, které mohou využívat jak žáci na domově mládeže, tak pochopitelně v rámci tělesné výchovy,“ uvedla ředitelka školy Zdeňka Lovčí a náměstek Klíma dodal, že víceúčelové hřiště za pět milionů korun bylo kompletně hrazeno z fondu rozvoje školství a žáci ho mohou využívat už od začátku tohoto školního roku. „Stejně jako v ostatních městech preferujeme, aby hřiště bylo využíváno nejen školou, ale i místní veřejností,“ uzavřel Klíma.

Podmínky využívání sportovišť, ať venkovních hřišť, či vnitřních tělocvičných hal po samotné výuce na školách mohou s řediteli příslušných škol dojednat zájemci z řad veřejnosti, různých sportovních klubů či sdružení. Zkušenosti s tímto postupem školy mají a zrekonstruovaná sportoviště jistě přilákají i nové zájemce o zdravý pohyb. Právě to je cílem Jihočeského kraje, neboť pohyb v současné moderní společnosti stále více chybí.