Jihomoravský a Trenčínský kraj chtějí zlepšit příjezd ke kulturním památkám u hranic se Slovenskem

V rámci projektu, který nese název „Zlepšení dopravní dostupnosti Myjavska a Horňácka“, by jihomoravští silničáři zrekonstruovali celkem 4 kilometry vozovek. Podání žádosti společně se slovenským partnerem dnes (22. ledna) na svém zasedání schválili radní Jihomoravského kraje. Náklady na projekt se odhadují ve výši 1,2 milionu eur.

„Jihomoravský kra by prostřednictvím Správy a údržby silnic JMK opravil úsek silnice III/49918 od křižovatky s komunikací I/71 až do Kuželova. Silničáři by zrekonstruovali kryt vozovky při zachování šířkového uspořádání. Součástí projektu jsou sanace krajů vozovky, úprava krajnic a rekonstrukce odvodnění,“ popsal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Projekt podle Hanáka navazuje na aktuální opravu průtahu Hrubou Vrbkou, kterou kraj již dříve úspěšně zaregistroval do Integrovaného regionálního operačního programu. „Trenčínský samosprávný kraj by poté opravil navazující úsek silnice II. třídy od státních hranic. V případě úspěšného podání lze z INTERREGu čerpat až 90 procent nákladů. O zbývajících 10 procent by se podělily kraje,“ uzavřel Hanák.

Podání žádosti o podporu se předpokládá na konci letošního února.

autor: Tisková zpráva