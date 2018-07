Kraj Vysočina: Sociální služby na Vysočině mají kvalitní zázemí

„Intenzivní komunikace s řediteli sociálních zařízení nám usnadňuje plánování oprav i přípravu případných investic,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.



Domov Jeřabina v Pelhřimově plánuje za finančního krytí Kraje Vysočina pro své klienty v okrajové části města vybudovat přístřešek pro aktivizační terapii, ta je v okresním městě doplněna i pracovními činnostmi v mandlovně a žehlírně nabízející služby i pro veřejnost.

Domovy pro seniory v Proseči – Obořiště i v Proseči u Pošné sídlí v památkově chráněných objektech, čemuž odpovídá i jejich údržba. V obou případech se Kraj Vysočina chová jako odpovědný majitel. V případě Proseče u Pošné už klientům s Alzhaimerovou chorobou slouží vzpomínková cesta a není vyloučeno, že toto krajské zařízení bude do budoucna centrem péče o nemocné s onemocněním ALS, tedy zatím nevyléčitelným progresivním neurodegenerativním onemocněním. V Česku touto vzácnou chorobou trpí přibližně šest stovek lidí. Sanace obvodových zdí a odvodnění jedné z budov nyní realizuje Kraj Vysočina v zařízení v Lidmani. Náměstci hejtmana ještě stihli navštívit Ústav sociální péče v Černovicích a seznámit se s aktuální fází příprav PPP projektu na výstavbu domova důchodců v Humpolci. Stále platí, že soukromý investor by mohl nové bydlení nahrazující současné dosluhující zařízení už na přelomu let 2019 a 2020.

autor: Tisková zpráva