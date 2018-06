Královéhradecký kraj: Od července pojede do Adršpachu více vlaků

„Od července zavádíme nové vlaky, které posílí spojení do vyhledávané oblasti Broumovských stěn a Adršpašsko-teplických skal. Tímto krokem podpoříme nejen oblast cestovního ruchu v turisticky atraktivních lokalitách, ale ulehčíme i dopravě, která je v této oblasti velmi složitá,“ řekl ke změně v jízdních řádech na železnici náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Martin Červíček.

Každý pracovní den až do 27. září pojede nový spěšný vlak z Náchoda do Adršpachu, kam dorazí krátce po deváté hodině. Na své trase zastaví i ve Velkém Poříčí, Hronově, Polici nad Metují a Teplicích nad Metují. Tento vlak vhodně doplní nabídku spojení do oblasti Adršpašsko-teplických skal z Náchoda a díky autobusovému přípoji i z Nového Města nad Metují.

příjezd odjezd Náchod 8:26 Velké Poříčí 8:34 Hronov 8:35 8:36 Police nad Metují 8:42 8:43 Teplice nad Metují 8:55 8:56 Teplice nad Metují město 8:59 Teplice nad Metují skály 9:03 Adršpach 9:08

Nejen sobota, ale i neděle může být vhodným dnem na výlet. Využít můžete nové nedělní vlaky:

osobní vlak 25158 z Meziměstí (6:43) do Broumova (6:57)

spěšný vlak 1745 z Broumova (7:01) do Náchoda (7:59)

spěšný vlak 1742 z Náchoda (8:01) do Broumova (8:58)

spěšný vlak 1749 z Broumova (9:01) do Náchoda (9:59)

spěšný vlak 1750 z Náchoda (12:00) do Meziměstí (12:41)

Nově tak spojení mezi Náchodem a Broumovem bude zajištěno každou hodinu i v neděli.

Na návazné trati z Teplic nad Metují do Adršpachu dojde k rozšíření návazných vlaků, případně rozšíření počtu dní, kdy pojedou stávající vlaky:

Os 15772 Teplice nad Metují (8:33) – Adršpach (8:45) pojede nově i celé září, následně od října bude nově jezdit denně v úseku Teplice nad Metují – Teplice nad Metují město jako přípoj od vlaku z Broumova

Os 15113 Adršpach (9:12) – Teplice nad Metují (9:24) pojede nově i celé září, následně od října bude nově jezdit denně v úseku Teplice nad Metují město – Teplice nad Metují jako přípoj k vlaku do Náchoda a Broumova

Os 15780 Teplice nad Metují (10:33) – Teplice nad Metují město (10:36) pojede nově až do Adršpachu (10:45), a to v pracovní dny během září

Os 15781 Teplice nad Metují město (11:21) – Teplice nad Metují (11:24) pojede nově už z Adršpachu (11:12), a to v pracovní dny během září

Os 15782 Teplice nad Metují (12:33) – Teplice nad Metují město (12:36) pojede nově až do Adršpachu (12:45), a to denně až do konce září

Os 15783 Teplice nad Metují město (13:21) – Teplice nad Metují (13:24) pojede nově už z Adršpachu (13:12), a to denně až do konce září

Os 15784 Teplice nad Metují (14:33) – Teplice nad Metují město (14:36) pojede nově až do Adršpachu, a to v pracovní dny během září

Os 15775 Adršpach (15:12) – Teplice nad Metují (15:24) pojede v úseku Adršpach – Teplice nad Metují město nově i v pracovní dny během září

Os 15776 Teplice nad Metují (16:33) – Adršpach (16:45) pojede v úseku Teplice nad Metují město – Adršpach nově i v pracovní dny během září

Os 15785 Teplice nad Metují město (17:21) – Teplice nad Metují (17:24) pojede nově už z Adršpachu, a to v pracovní dny během září

autor: Tisková zpráva