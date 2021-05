Lesy Praha: Kachňata vylíhlá na terasách a střechách převážíme k vodě

reklama

Mezi naše nejčastější pacienty z řad vodního ptactva patří kromě labutí i kachny divoké. Ty naši pomoc potřebují většinou právě teď na jaře, kdy začínají hnízdit.

V Praze se totiž potýkají s nedostatkem klidných míst v okolí vody, která by pro hnízdění byla vhodná, a tak se kachní mláďata často líhnou na místech sice relativně klidných, ale naprosto nevhodných, jako jsou balkony, terasy domů, střechy nebo uzavřené dvory. A v takových případech se může snadno stát, že je pak samice nedokáže sama bezpečně odvést k vodě a s přesunem potomků potřebuje pomoct.

Pro kachny divoké má Praha ideální podmínky – středem města protéká řeka, která v zimě nezamrzá, a je tu díky lidem i dostatek potravy. Proto tu žije hodně kachen. Jenže místa pro hnízdění mají málo. Břehy Vltavy jsou buď v bezprostřední blízkosti silnic s rušnou dopravou, anebo jsou hojně navštěvované lidmi a psy. Budoucí kachní matky u řeky nemají soukromí a klid, a proto hledají jinde. Zdánlivě „ideální“ místa nalézají v uzavřených dvorech, na střechách nebo volných terasách a balkonech, kde je při sezení na vejcích neruší ani lidé, ani neodbytní kačeři. Jenže když se kachňátka vylíhnou, nastává problém – matka je potřebuje odvést k vodě. Ta je ale buď příliš daleko a cesta k ní vede rušným centrem, anebo je to k ní z moc velké výšky – z x-tého patra domu.

A v této chvíli nastupujeme my. To nejlepší, co můžete udělat, když na nějakém takto nevhodném místě uvidíte bezradnou kachnu s kachňátky, je zavolat nás. My přijedeme, kachnu i s kachňaty odchytneme a odvezeme tam, kam chtějí – k nejbližší vhodné vodní hladině. Zní to sice jednoduše, ale jednoduché to není, vyžaduje to um, zkušenosti a také trochu štěstí, protože tu je vždycky riziko, že se kachna vyplaší a od kachňat uletí. Někdy se to bohužel stane (zvláště pustí-li se do takové záchranné akce lidé bez zkušeností a bez potřebného vybavení) a pak nám zůstanou opuštěná kachňátka, o která se musíme postarat do doby, než jsou zcela samostatná.

Péče o tento živočišný druh zahrnuje tedy kromě léčení zraněných kachen i péči o nesamostatná mláďata a záchranné přesuny kachních rodin. O jednoho kachního pacienta pečujeme v průměru 41 dní. Za tu dobu sní 8 kg granulí pro vodní ptáky a 10 salátů. Většinu kachen (93 %) se nám podaří vyléčit a navrátit zpět do přírody.

Pokud se vám práce naší záchranné stanice líbí, můžete nás podpořit formou sponzorského příspěvku. Libovolnou částku můžete poslat i přímo na péči o kachny. Moc děkujeme za jakýkoli příspěvek.

