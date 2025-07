NP Šumava: Nedostatek vody zastavuje Splouvání Vltavy

Bohužel v tom negativním smyslu. Například v pondělí 23. června bylo naměřeno pouhých 40,9 cm. Právě nízká hladina negativně ovlivňuje možnost splouvání. Vodáci se v letošní sezóně za celé dva měsíce mohli vydat na vodu jen v průběhu pěti dnů, když hladina vystoupala nad potřebných 50 centimetrů. „Situace s vodou v řece je opravdu výjimečná. Za dobu zhruba dvaceti let, kdy se splouvá podle pravidel nastavených hodnocením vlivu na životní prostředí, tzv. EIA, se nikdy nestalo, že by se na začátku sezóny nemohlo splouvat a že by hladina zaklesla tak hluboko pod základní limit nutný pro splutí, tedy pod 50 cm,“ vysvětluje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

„Podle předpovědí meteorologů se ráz teplého a suchého počasí nemá měnit ani v nadcházejícím týdnu, je tedy jisté, že hladina Teplé Vltavy se bude nadále držet nízko nebo se bude ještě snižovat. V současnosti je jasné, že aby se mohlo začít splouvat, s určitou jistotou výšky hladiny nad 50 cm, musí intenzivně pršet po dobu několika dnů, možná až týdne, aby se povodí řeky dostatečně nasytilo,“ doplňuje.

Jednotlivé, lokální přeháňky nebo bouřky sice hladinu Teplé Vltavy navýší, ale buď nedostatečně, nebo skokově, kdy se hladina a průtok v řece velmi dynamicky mění v řádech hodin.

„Přesně takový scénář se odehrál v úterý 24. června. Den před tím byla hladina na již zmiňovaných 40,9 cm. V úterý v 7:50 minut, kdy probíhá odečet výšky hladiny, podle kterého se řídí v daný den splouvání, hladina vystoupala na 50,4 centimetrů, tedy jen 4 milimetry nad limit. Ale ještě týž den ve 14 hodin hladina klesla na 46 cm. Splouvat se dle pravidel stále mohlo, ale bylo jasné, že říční biotop a především kriticky ohrožená perlorodka říční, jsou ohroženy,“ konstatuje mluvčí Jan Dvořák.

Právě ochrana perlorodky říční byla důvodem nastavení pravidel pro splouvání nejen tohoto úseku. V letech, kdy se splouvání neregulovalo, splouvalo úsek Soumarský Most – Pěkná i více než 12 tisíc lodí za sezónu. Takto masivní způsob využívání řeky, která z velké části prochází klidovým územím, byl neudržitelný.

„Kompromis se našel a fungoval dobře až do doby, než se začala projevovat globální změna klimatu. Právě velké kolísání hladiny řeky, delší periody s nízkou hladinou pozorujeme posledních čtyři až pět let, kdy letošní rok to přišlo do nového extrému. A jsme nuceni na to reagovat,“ říká ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

Proto se v termínu od 1. do 6. července nebude možné registrovat na splouvání a již registrovaným vodákům bude vrácen uhrazený poplatek. Přitom stále platí regulace splouvání i na úseku Teplé Vltavy od Lenory k Soumarskému Mostu, kde se vodáci sice nemusí registrovat, ale splutí je zde možné pouze v případě, pokud je hladina řeky nad 45 centimetry.

„Dále budeme postupovat podle vývoje počasí. Pokud přijdou dešťové srážky a bude jisté, že hladina řeky vystoupá dlouhodoběji nad 50 cm, splouvání okamžitě spustíme,“ slibuje Jan Dvořák.

V souvislosti s dlouhodobým suchem platí také výzva všem návštěvníkům k plnému dodržování pravidel chování nejen na území Národního parku Šumava, ale i jinde v přírodě, zvláště s ohledem na zacházení s otevřeným ohněm. „Připomínám, že na území národních parků je zakázáno rozdělávání ohňů. Možné je to pouze na místech tomu určených a v zastavěných území obcí. Prosím, dodržujte pravidla – děkujeme,“ zakončuje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.