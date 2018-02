Lesy Praha: Překvapení ve větrací šachtě - zachránili jsme 199 netopýrů rezavých

V Záchranné stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy rozezněla pohotovostní linka a volající nahlásil deset netopýrů, které objevil při rekonstrukci bytu. Naši zaměstnanci ihned vyrazili na místo a dočkali se velkého překvapení, když z napůl rozbourané zdi vedoucí do větrací šachty vytáhli nikoliv deset, ale neuvěřitelných 199 okřídlených hmyzožravců.

V útrobách starého domu si kolonie netopýrů rezavých našla místo k zimnímu spánku, ze kterého je probudili stavaři při bouracích pracích v bytě. Všechny netopýry jsme odvezli do záchranné stanice, kde jsme je pečlivě prohlédli. Z přijatých netopýrů jich 16 potřebovalo naši další intenzivní pomoc a zůstanou ve stanici až do jara. Jeden utrpěl zlomeninu křídla, několik dalších mělo drobné oděrky nebo byli velmi vyhublí. Naštěstí většina netopýrů dopadla lépe a po kontrole jejich stavu jsme je přesunuli do chladného a bezpečného prostoru, aby mohli zase v klidu pokračovat v zimním spánku až do jara, kdy se vrátí všichni zpět do pražské přírody.

Zajímavostí, které si naši pracovníci všimli, byl poměr pohlaví u zimujících kolonie netopýrů. Napočítali 154 samic a pouze 45 samců. Co za tímto nevyváženým rozložením sil stojí, tuší nejspíše jen sami netopýři.

Záchranná stanice od začátku roku přijala již 327 živočichů, což je o 97 více než loni v tento čas.

autor: Tisková zpráva