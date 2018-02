Lesy Praha: Štípárna dřeva rozšiřuje prodejní místa

21.02.2018 22:39

Chcete se v zimě zahřát teplem ze dřeva pražských lesů, ale do štípárny ve Kbelích je to pro vás daleko? V tom případě vám Lesy hl. m. Prahy přináší dobrou zprávu – nově totiž rozšiřujeme prodej štípaného dřeva také na levém břehu Vltavy, a to v zázemí lesního úseku Šárka (Praha Nebušice).