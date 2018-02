Lesy Praha: Hostivařská přehrada se dočká nového velína i větší ochrany hráze

Hostivařská přehrada je nejvýznamnějším vodním dílem na území Prahy. Přehrada, která je napájena Botičem, byla zprovozněna v roce 1963 a od té doby slouží především k rekreaci, ale i k vyrovnání průtoků pod přehradou. Pro hlavní město Prahu je prioritou zajištění plné funkčnosti a vysoké bezpečnosti tohoto vodního díla, proto průběžně monitoruje jeho celkovou kondici, ale také investuje do moderního zabezpečení vodního díla. V současné době zde probíhá výstavba nového velína a připravuje se také nový dodatkový bezpečnostní přeliv, který zvýší ochranu hráze vodního díla.

Dne 30. ledna 2018 navštívil Hostivařskou přehradu v doprovodu ředitele Lesů hl. m. Prahy, Vladimíra Krchova, radní hlavního města Prahy pro bezpečnost a kriminalitu Libor Hadrava, aby zkontroloval postup prací na výstavbě nového velína. Ten by měl po uvedení do provozu v polovině tohoto roku mimo jiné zajistit přímé spojení s Krizovým štábem hl. m. Prahy. Vedoucí střediska Vodní toky, Ondřej Palička, dále pana radního Hadravu přímo v terénu seznámil s projektem výstavby dodatkového bezpečnostního přelivu, který ochrání zemní sypanou hráz před eventuálním poškozením, které by mohlo nastat při přelití hráze.

Současné vedení města uskutečnilo podstatný krok ke zvýšení bezpečí Pražanů, žijících v údolí Botiče, když prostřednictvím naší organizace, která má vodní dílo ve správě, získalo územní rozhodnutí pro stavbu dodatkového bezpečnostního přelivu na vodním díle Hostivař. Význam této skutečnosti dokládá samotný fakt, že vodohospodářské předpisy ukládají doplnění takového kapacitního přelivu již od roku 2002. Odhadované náklady na nový bezpečnostní prvek jsou 115 mil. Kč.

Psali jsme: Lesy Praha uklidily podzemní komplexy Obory Hvězda pro netopýry Lesy Praha: Pražští hasiči se školí v kácení nebezpečných stromů Lesy Praha: Ani pražským parkům se nevyhýbají vandalové Lesy Paha: Z ošklivého káčátka ozdobou Kunratic

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva