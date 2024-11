Letiště Praha: Do Česka míří více zahraničních turistů, oživují ekonomiku

„Narůstající podíl zahraničních příletových cestujících hraje podstatnou roli v opětovném oživení cestovního ruchu Česka po koronavirové pandemii. Během letošní letní sezony jsme dohromady – na příletu i odletu – odbavili 10,9 milionu cestujících, což je meziročně o 14,5 % více. Blížíme se tím rekordním výkonům z roku 2019, kdy jsme za léto odbavili přes 12 milionů cestujících. Předpokládáme, že této úrovně dosáhneme již v příští letní sezoně,“ vysvětluje Jiří Vyskoč, výkonný ředitel Rozvoje leteckého obchodu Letiště Praha.

V rámci letošní letní sezóny od dubna do konce října tvořili z přilétajících cestujících většinu zahraniční návštěvníci, konkrétně jich bylo 2,8 milionu. Na příletové turistice se tak v létě podíleli z 53 %, meziročně se pak podíl zahraničních cestujících na příletu zvedl o čtyři procentní body. Nejčastěji do Česka létají turisté z Velké Británie, Itálie a Francie.

Rozvoj příletového turismu pozitivně ovlivňuje českou ekonomiku

Jak uvádí studie společnosti KPMG, každý jeden milion odbavených cestujících na pražském letišti ročně znamená pro Česko odhadem 325 tisíc nových turistů, jejichž celkové výdaje přinesou tuzemské ekonomice spotřebu téměř 8,5 miliardy korun.

„Naším cílem je udržitelný turismus. Z hlediska leteckého obchodu proto usilujeme o to, abychom stávající nabídku leteckých spojení rozšířili zejména o přímé linky z dálkových destinací. Zaměřujeme se v tomto na trhy v Asii a USA,“ říká Jiří Vyskoč z Letiště Praha a připojuje: „Uspokojení budoucí poptávky po leteckých spojeních zároveň musí jít ruku v ruce s plánovaným rozvojem letiště, jako je mj. navýšení terminálových kapacit a zefektivnění leteckého provozu vybudováním paralelní ranveje.“

Česko láká návštěvníky ze sousedních i vzdálených zemí

Během třetího čtvrtletí letošního roku navštívilo Česko na 7,7 milionu hostů, z čehož 41 % tvořili zahraniční turisté (3,2 milionu). Mezi nimi převažovali cestovatelé ze sousedních států, jako jsou Německo, Polsko a Slovensko, ale také turisté ze vzdálenějších destinací, jako jsou Spojené státy a Velká Británie. Celkový počet nocí, které turisté v Česku strávili, přesáhl 20 milionů. Meziročně vzrostl počet zahraničních hostů o 4,4 %, zatímco domácí návštěvníci se podíleli na mírném poklesu návštěvnosti (o 4,6 %). Celkový počet návštěvníků ve třetím čtvrtletí klesl o 1 %.

Září přináší každoročně pokles domácích turistů

K úbytku domácích cestovatelů došlo zejména během září, kdy začíná školní rok a většina rodin s dětmi je už z dovolených zpět. Potvrzují to i měsíční data. Zatímco v červenci se v tuzemských hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo celkem 2,8 mil. turistů, v srpnu to bylo už 2,9 mil. V září pak celkový počet návštěvníků klesl na zhruba 2 miliony. V průběhu letních prázdnin se v hotelích, penzionech a dalších zařízeních v Česku ubytovalo v červenci 1,7 mil. a v srpnu 1,8 mil. rezidentů, v září jejich počet klesl na 1,1 mil.

„I přes celkový pokles návštěvnosti ve třetím čtvrtletí Česko zůstává atraktivním místem pro zahraniční turisty. A to je pozitivní zpráva, protože zahraniční turisté utrácejí na svých cestách více než rezidenti a významně tak přispívají do tuzemské ekonomiky. Pokud budeme porovnávat celková data návštěvnosti za období leden–září, stále zaznamenáváme nárůst – oproti roku 2023 i 2019 zhruba o 3 %,“ shrnuje František Reismüller, ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, a dodává: „Plusem je také to, že tuzemsko objevují turisté ze vzdálených destinací. Nejvyšší meziroční nárůst jsme zaznamenali u cestovatelů z Číny, Izraele, Turecka, ze Saudské Arábie či z Kanady. Velkým dílem se na tomto faktu podepisují i přímé linky z těchto destinací. A my, i ve spolupráci s Letištěm Praha, usilujeme o spuštění dalších. Zvýšený zájem o naši zemi je dobrou zprávou a potvrzuje účinnost naší strategie zaměřené na lákání turistů ze vzdálených a bonitních trhů.“

Hotely v Praze zůstávají lídry, mimo hlavní město byly tržby nižší

Prázdninové měsíce byly pro české hotely velmi specifické. Zatímco v červenci rostly tržby českých hotelů meziročně o 10,2 %, v srpnu propadly o 4,1 %. V září opět došlo k meziročnímu nárůstu tržeb českých hotelů (+2,1 %), který ale nedokázal pokrýt inflaci. Na zářijové hotelové tržby měly částečný vliv povodně. Tržby totiž klesly mimo Prahu, zatímco Praha – jakožto lídr tuzemského hotelového trhu – zaznamenala pětiprocentní nárůst.

„Sledujeme prohlubující se trendy. Například Maďarsko roste meziročně o 23,7 % a dosahuje také skoro o čtvrtinu vyšších tržeb než český hotelový trh,“ hodnotí Jaroslav Svoboda, majitel největší české hotelové skupiny Czech Inn Hotels, která v roce 2023 ubytovala celkem 1,5 milionů hostů, a dodává: „Data ukazují, jak jsou tuzemské ubytovací služby v porovnání s Evropou cenově dostupné. Evropa byla v průměru cenově o 42 % nad Českem. Navíc koruna oslabila, takže dovolená doma, nebo jen tranzitní přespání, se návštěvníkům vyplatí. Nicméně situace v hotelovém odvětví úplně růžová není. Příkladem je to, že v Praze je v současnosti k prodeji zhruba polovina obrovských mezinárodních hotelů.“