Letiště Praha: Dopravce SalamAir spojí pravidelnými přímými lety Prahu a Omán

Nádherné pláže, úchvatné hory a pouště, vodopády, moderní města i historie. To vše čeká na cestující v Maskatu, hlavním městě Ománského sultanátu, a v Salály, který se nachází v provincii Dhofar u Arabského moře.

Spojení do obou měst zajistí moderní letouny Airbus A321neo. „Spojení z České republiky do Salály v Ománu má jednoznačně turistický potenciál. V případě přímé linky do Maskatu však sledujeme také potenciál obchodní a dále také možnost přestupů do vzdálenějších destinací na Blízkém Východě a Asii. Počítáme s tím, že by letecká společnost SalamAir mohla během zimní letové sezóny mezi Ománem a Českou republikou přepravit až devět tisíc cestujících v jednom směru. Doposud byly destinace v Ománu obsluhovány z Prahy převážně sezónními charterovými linkami,“ říká ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip.

SalamAir bude od 21. října provozovat dvě pravidelné linky do Ománu. Z Prahy do Maskatu bude létat každou středu a do Salály každý pátek. Let z Prahy do Maskatu bude trvat přibližně šest hodin a patnáct minut, do Salály se poletí o hodinu déle.

„Začátek provozu letů z Prahy do Maskatu a Salály naší leteckou společností považujeme za důležitý milník. Nové spojení vytváří vynikající příležitost pro Čechy, kteří tak mohou prozkoumat Omán a navštívit další destinace. Hlavní město Ománu, Maskat, je neobyčejně krásné, je to oáza historie a kultury obklopená mořem, horami a pouští. Maskat je důležitým centrem obchodu, ekonomických aktivit a je považován za administrativní centrum Ománu. Těšíme se také na turisty z Prahy v malebné Salály. SalamAir chce otevřít všechny cesty na různé trhy, umožnit cestování, obchod a zároveň vytvořit možnosti pro nové cestovatele, kteří chtějí poznat a zažít nezapomenutelnou dovolenou,“ řekl kapitán a zároveň generální ředitel společnosti SalamAir Mohamed Ahmed.

Společnost SalamAir zahájila svoji činnost v roce 2017 s cílem stanovit nové standardy v leteckém průmyslu v Ománu. SalamAir uspokojuje rostoucí poptávku po cenově dostupných možnostech cestování a jeho cílem je vytvářet další příležitosti pro zaměstnanost a byznys v Ománu. Za pět let společnost SalamAir dosáhla růstu a rozšířila své pole působnosti. Získala ocenění Nejdůvěryhodnější ománská značka 2021 a Nejmladší flotila v Asii pro roky 2021 a 2022 od společnosti Ch-Aviation. Provozuje šest letounů A320neo a čtyři letouny A321neo.

