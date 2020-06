Letiště Praha: Letecká společnost easyJet plánuje obnovení provozu z Prahy během července

reklama

Konkrétně by měl dopravce začít od 13. července opět létat do Amsterdamu, od 16. července do Manchesteru, od 17. července do Edinburghu a o den později by se mělo vrátit také spojení do Milána na letiště Malpensa. Postupně by pak měly být obnoveny přímé linky do dalších destinací z Prahy – do Basileje, Benátek, Neapole, Bristolu a také do Londýna na letiště Gatwick. Lety budou operovány letadly typu Airbus A320 Family.

Více informací o letovém řádu najdete na webových stránkách dopravce ZDE.

Psali jsme: Letiště Praha: Provoz na letišti posiluje. Tento týden se obnoví spojení na 43 linkách Letiště Praha: Na letišti je nově možné absolvovat test na přítomnost koronaviru Letiště Praha otevírá Runway Park přímo na letištní ploše Letiště Praha má potvrzené obnovené letecké spojení do 55 destinací

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.