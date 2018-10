Letiště Praha odbavilo během léta o 9 % cestujících více než vloni

Další nárůst v počtu odbavených cestujících zaznamenalo Letiště Václava Havla Praha. Během tradičně nejvytíženějších letních měsíců, tedy od července do září letošního roku odbavilo celkem 5.484.272 cestujících, což znamená 9,3% meziroční nárůst.

V těchto měsících nabízelo letiště spojení do celkem 163 destinací operovaných celkem 68 dopravci. Nejvíce cestujících odbavilo Letiště Václava Havla Praha v červenci, který se stal zároveň nejvytíženějším měsícem v historii letiště.

„Letišti Praha se také během letošní letní sezóny, kdy celkově letecký provoz nad Evropou výrazně posílil, podařilo udržet trend pomaleji rostoucího počtu leteckých pohybů. Zatímco počet odbavených cestujících v letních měsících rostl více než 9% tempem, počty leteckých pohybů meziročně vzrostly o 6 %. To je dobrá zpráva především s ohledem na kvalitu života v okolí letiště,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Cestující z Prahy směřovali během uplynulých letních měsíců nejvíce do Londýna, který je v žebříčku nejvytíženějších destinací podle počtu odbavených cestujících následován Moskvou, Paříží, Amsterdamem a Frankfurtem. Londýn zároveň zaznamenal nejvyšší meziroční nárůst v počtu odbavených cestujících. Oproti stejnému období 2017 vycestovalo do Londýna o téměř 50 tisíc cestujících více, což představuje 16% meziroční nárůst. Počet odbavených cestujících výrazným způsobem vzrostl také na linkách do Antalye (47% meziroční nárůst), Barcelony (+29 %), Budapešti (+107 %) či Dubaje (+ 22 %).

Pokud jde o dovolenkové destinace, létalo se během léta nejvíce do Antalye, která je následována Burgasem, Heraklionem, Hurghadou a Rhodosem. Během léta také výrazně posílila přímá spojení do dálkových destinací. Počty cestujících na těchto linkách meziročně vzrostly o 34 %. Nejvíce cestujících potom přibylo na linkách do Dubaje a Toronta.

„Na Letišti Praha jsme úspěšně zvládli další velmi náročnou letní sezónu, a to především díky neobyčejnému pracovnímu nasazení zaměstnanců letiště. Letos se nám navíc podařilo nejen odbavit více cestujících, ale během plného provozu také realizovat celou řadu důležitých rozvojových projektů, například novou centrální bezpečnostní kontrolu na Terminálu 2, rekonstrukci karuselů na zapsaná zavazadla nebo nové letadlové stání pro dálková letadla na Terminálu 1. Právě tyto kroky jsou nezbytné pro rozvoj letiště a úspěšné zvládnutí jeho provozu do dalších let,“ říká Václav Řehoř.

Počet odbavených cestujících červenec – září 2018 a porovnání s rokem 2017

Měsíc 2017 2018 Meziroční srovnání červenec 1.703.193 1.877.369 +174.176 (+10%) srpen 1.703.011 1.875.206 +172.195 (+10%) září 1.612.825 1.731.697 +118.872 (+7%)

Destinace s nejvyšším meziročním nárůstem počtu cestujících (podle počtu odbavených osob)

Londýn – 49.404 cestujících (+16 %)

Antalya – 42.499 cestujících (+ 47 %)

Barcelona – 29.720 cestujících (+ 29 %)

Budapešť – 29.356 cestujících (+ 107 %)

Dubaj – 25.218 cestujících (+ 22 %)

autor: Tisková zpráva