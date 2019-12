Letiště Praha opravilo pomník hrdinů druhé světové války

Pomník vzdává hold 33 domácím a 15 zahraničním odbojářům. Mezi nimi vyčnívá příběh Václava Netíka, příslušníka 311. bombardovací perutě Britského královského letectva RAF, jenž před válkou létal jako pilot Československých aerolinií na linkách Praha–Benátky a Praha–Brusel. Netík v době okupace odešel z Československa do Francie, kde se stal desátníkem československého letectva. Po pádu Francie odplul do anglického Cholmondeley Park. Zde se zařadil po bok krajanů do slavné 311. československé bombardovací perutě, která se zapojovala do nočních náletů na cíle v okupované Evropě.

První operační let uskutečnil Netík 7. dubna 1941 v letounu Vickers Wellington, což byl RAF a Spojenci hojně užívaný střední dvoumotorový bombardér. Na pozici druhého pilota tak Netík během následujících měsíců vykonal 15 operačních letů do nepřátelského území. Jako kapitán bombardéru pak letěl Netík poprvé 19. července 1941. O den později, při bombardování Hannoveru, však došlo k souboji mezi Netíkem a německým stíhačem. Netíkův letoun byl zasažen a zřítil se do moře u severního pobřeží Nizozemska.

Ve 31 letech tak zahynul Netík i s celou posádkou. Za chrabrost a odvahu v bojích byl Václav Netík vyznamenán československou medailí a 27. července 1941 Československým válečným křížem 1939 in memoriam. Do hodnosti plukovníka letectva in memoriam byl Václav Netík povýšen v roce 1990.

