Letiště Praha otevírá Runway Park přímo na letištní ploše

Runway Park se bude nacházet přímo na letištní dráze 22 v bezprostřední blízkosti letadel, a nabídne tak neopakovatelný zážitek ze zákulisí mezinárodního letiště. Ve všední dny budou moci návštěvníci Runway Parku obdivovat unikátní letištní techniku a o víkendech je čeká bohatý tematický program, který se bude každý týden měnit.

„Přestože se na Letiště Václava Havla Praha pomalu vrací letecká spojení, nepředpokládáme, že se během letošního léta dostaneme na plný provoz. Rozhodli jsme se tuto nestandardní situaci vnímat jako příležitost a ukázat ojedinělé prostory našeho letiště a speciální techniku široké veřejnosti. Vznikl tak projekt Runway Park, který na léto postavíme v neveřejné části letiště přímo na letištní ploše, kam se cestující běžně nemají možnost podívat,“ říká Marika Janoušková, ředitelka korporátní a marketingové komunikace Letiště Praha.

Runway Park bude otevřený od 4. července do 30. srpna. Během všedních dnů čeká návštěvníky zejména prohlídka letištní a letecké techniky a to v blízkosti velkých dopravních letadel. Od pátku do neděle bude mít Runway Park vždy téma s doprovodným programem a návštěvníkům nabídne ukázku letištních profesí, zábavu, sportovní aktivity, bohatou nabídku občerstvení či možnost poděkovat těm, kteří v uplynulých měsících pracovali v první linii.

„Exponáty a zábavní program pro Runway Park jsme připravovali pro návštěvníky všech věkových kategorií. Přijdou si tady na své jak fanoušci letectví, tak i ti, kteří jen hledají zábavu, kterou při standardním provozu letiště není možné zažít. Zájemci se mohou těšit na tematické prodloužené víkendy jako je víkend s letištní technikou, s hasiči nebo s Integrovaným záchranným systémem, víkend plný letadel, cestovatelský víkend nebo sportovní víkend, který připravujeme ve spolupráci s organizací RunCzech. Přesný program na aktuální víkend najdete vždy na našich webových stránkách či sociálních sítích,“ doplňuje Marika Janoušková, ředitelka korporátní a marketingové komunikace Letiště Praha.

Do Runway Parku se návštěvníci dostanou buď městskou hromadnou dopravou (linka 100, 119 a 191) – zastávka na znamení Runway Park přímo před vstupem do zábavního parku, nebo automobilem s možností parkování na Letišti Praha v parkovacím domě PC COMFORT za zvýhodněnou cenu 100 Kč za den při online rezervaci předem. Následně ze zastávky na Terminálu 1, který je hned u parkovacího domu, bude v krátkých intervalech jezdit kyvadlová doprava nebo městská hromadná doprava (linka 100, 119 a 191) na zastávku Runway Park.

Vstupenky do Runway Parku budou k dostání od 29. června online v prodejní síti GoOut.cz či na webových stránkách Letiště Praha www.prg.aero/runwaypark, kde návštěvníci najdou také kompletní informace včetně programu na jednotlivé víkendy. Cena vstupného do Runway Parku bude v pondělí a čtvrtek pro dospělé za 140 Kč, pro děti od 3 do 15 let za 90 Kč a rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti) za 350 Kč. Od pátku do neděle, tedy během víkendových programů, bude vstupné pro dospělé za 180 Kč, pro děti od 3 do 15 let za 120 Kč a rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti) za 450 Kč.

Otevírací doba Runway Parku:

PO a ČT – pouze výstavní část: od 14:00 hod. do 18:00 hod.

PÁ – výstavní část se zábavním programem: od 14:00 hod. do 20:00 hod.

SO a NE – výstavní část se zábavním programem: od 10:00 hod. do 18:00 hod.

Během státního svátku v pondělí 6. července bude Runway Park otevřen dle víkendové otevírací doby.

Jako celé Letiště Praha, tak i Runway Park bude podléhat zvýšeným hygienickým nárokům a bude zároveň respektovat vždy aktuální nařízení a doporučení vlády pro venkovní akce.

