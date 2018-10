Liberecká zoo opět oslaví svátek duchů

Pro velkou oblibu veřejnosti a pro zvýšení komfortu návštěvníků se bude i letos akce konat ve dvou dnech, a to v pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018, vždy od 18:00 do 21:00. Po oba večery mohou zájemci vyrazit do zoo třeba v halloweenském kostýmu a dotvořit tak tajemnou atmosféru večera. V areálu bude také možné zakoupit si lampion. Na účastníky čekají duchové, strašidla, pohádkové bytosti, tajemné zvuky a zákoutí. Těšit se mohou také na osvícené výběhy vybraných zvířat, otevřené pavilony, bezplatnou jízdu strašidelným vláčkem a v neposlední řadě speciální noční komentované krmení lachtanů v 19.30.

I letos liberecká zoo sbírá dýně!

Všichni dárci, kteří o víkendu 27. – 28. 10. 2018 zoo věnují řádně vydlabanou a vyřezanou dýni, obdrží za odměnu jednu dětskou vstupenku na Strašidelnou zoo. Dýně poslouží jako výzdoba během této oblíbené halloweenské akce.

Vstupenky lze zakoupit i v předprodeji, a to v době otvíracích hodin na pokladně liberecké zoo, nebo elektronicky přes e-shop. Na strašidelnou akci v liberecké zoo lze uplatnit i permanentní vstupenky. POZOR: Přestože akce trvá do 21:00, pokladna zavírá již v 20:00.

Těšíme se na vás!

autor: Tisková zpráva