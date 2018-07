Liberecký kraj: Rekonstrukce mostu uzavře silnici v Krásné Studánce

Kvůli kompletní rekonstrukci železničního mostu na trati Liberec – Frýdlant v Čechách, jejímž investorem je Správa železniční dopravní cesty, bude uzavřena státní silnice I. Třídy číslo 13-I v Liberci v ulici Hejnická. Dopravní omezení na silnici I. Třídy bude ve dvou etapách:

úplná uzavírka:

neděle 8. 7. 2018 od 8:00 hodin až úterý 31. 7. 2018 do 19:00 hodin

částečná uzavírka:

středa 1. 8. 2018 až čtvrtek 30. 8. 2018

V době trvání úplné uzavírky bude objízdná trasa vedena po silnici III/01326 (ulice Studánecká) a po silnici I/13 ze Svárova do Mníšku. Uzavírkou budou dotčeny autobusové linky číslo 000645, 000669, 540071, 540072, 540640, 540641, 540659, 540669, jejichž objednatelem je Liberecký kraj, provozovatelem je dopravce ČSAD Liberec, a.s. Úprava trasy se bude týkat i dvou linek Městské hromadné dopravy provozované dopravcem Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Vlivem dopravního omezení dojde k úpravám obsluhy některých zastávek. Podrobnější informace, včetně výlukových jízdních řádů autobusových linek jsou k dispozici na webové stránce ZDE

Informace od PČR najdete ZDE

autor: Tisková zpráva