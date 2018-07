Liberecký kraj: Špičky fourcrossu míří pošesté do jabloneckého bikeparku

Skiareál Dobrá Voda v Jablonci nad Nisou se opět po roce od 12. do 14. července 2018 stává dějištěm nejšílenějšího závodu horských kol na území České republiky. Startují špičky fourcrossu v čele s domácím Tomášem Slavíkem.

Světová fourcrossová jednička, stavitel trati a organizátor celého eventu dokázal zvítězit zatím ve všech pěti závodech JBC 4X Relevations. Tento sportovní podnik světového formátu s významnou podporou Libereckého kraje každý rok přiláká deset tisíc diváků nejen z České republiky.

Prostřednictvím fourcrossové ikony Tomáše Slavíka se nejen podařilo najít další využití Skiareálu Dobrá Voda mimo zimní sezonu, ale také přitáhnout řadu dětí a mladých kluků s kolem na svah pod odborným vedením. Nejde jen o jízdu, ale všichni přikládají ruku k dílu při úpravách tratě dle vlastních schopností a možností. „Každá aktivita, která zvedne mladé od počítačů a odvede je ven, ke sportovním aktivitám, je skvělá. V osobnosti jezdce světového jména navíc vidí kluci svůj velký vzor,“ hodnotí dění i mimo závod ve Skiareálu Dobrá Voda, Petr Tulpa náměstek pro řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Z rozpočtu svého rezortu Liberecký kraj podpořil nadcházející závody JBC 4X Relevations částkou 150.000 Kč. „Je skvělé, že do závodů letos zařadili i vloženou dětskou kategorii, která se pojede v pátek večer po kvalifikaci dospělých,“ poznamenal Tulpa.

I letos se můžete těšit na obrovskou show a to nejen v podání hlavního závodu, plného špiček bikové fourcrossové scény, které si to rozdají loket na loket na nejtěžší trati světa, ale také legendární afterparty. Obhájí Tomáš Slavík svou šňůru pěti vítězství i pošesté? „Jsi v Austrálii, ve vesmíru nebo v nemocnici a nemůžeš dorazit? Pak sleduj live přenos na youtube a facebooku,“ upozorňuje ty, kteří nemohou přijet Hedvika Mikešová z organizačního týmu.

Po loňském testovacím ročníku se i letos ze svahu spustí mladí bikeři v kategorii do třinácti a do šestnácti let v rámci dětského vloženého závodu Revelations KIDS Event, který se pojede po páteční kvalifikaci hlavního závodu. Osvědčil se také Revelations BIG AIR contest, takže ani letos nepřijdete o freestyle ridery, kteří přímo nad hlavami diváků vyšvihnou v sobotu večer před vyhlášením vítězů a zahájením afterparty ty nejšílenější triky. „A nebudou jediní, tu největší air show přilétne ve svém akrobatickém speciálu předvést Martin Šonka, vítěz závodu Red Bull Air Race a mistr Evropy,“ doplnila Mikešová.

Oficiální JBC 4X Revelations harmonogram

Středa 11. 7. 2018:

18:00 - setkání s ridery a organizátory na přehradě - stánek Základna pod povodím Labe

(posezení, možnost prohlédnutí závodních speciálů, výprodej starých modelů triček, možnost zapůjčení paddleboardů)

Čtvrtek 12. 7. 2018:

Tréninky a zahajovací ceremoniál

14:00 - 17:00 registrace

15:00 - 18:30 oficiální tréninky

20:00 - 22:00 zahajovací ceremoniál

Pátek 13. 7. 2018:

Oficiální tréninky a kvalifikace

14:00 - 16:00 finální registrace

15:30 - 17:45 oficiální tréninky

18:00 - 19:30 JBC 4X Revelations - kvalifikace

19:30 - 20:30 Revelations KIDS EVENT (vložený závod dětí, kategorie do 13 let a 13-16let - do ročníku narození 2002 včetně)

21:00 - 02:00 oficiální warm-up party (Vypsaná Fixa, Status Praesents, MANENE, DJ Akvamen, DJ Cyper)

Sobota 14. 7. 2018:

Oficiální tréninky

15:00 - 16:30 oficiální tréninky

17:00 - 17:45 zahajovací ceremoniál JBC 4X Revelations

17:45 - 18:00 Martin Šonka Red Bull exhibition

18:00 - 20:00 JBC 4X Revelations - hlavní závod

20:00 - 20:30 Revelations BIG AIR Contest (freestyle MTB contest)

20:30 - 21:00 vyhlášení vítězů

od 21:30 oficiální afterparty (Masters of Dirt, Ill.Skillz, Georg Fechter, DJ Hrusha, DJ Illya)

autor: Tisková zpráva