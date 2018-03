Liberecký kraj: Vládní nařízení brzdí nové projekty kraje

„Státu se sice daří zlepšovat výběr daní, ale pořád to není tolik, abychom mohli realizovat vše, co potřebujeme. Z úspor jsme chtěli financovat nebo podpořit nové projekty, teď je ale z velké části spolknou náklady na zvýšené mzdy nejen řidičů, ale také zdravotníků. Celkem to bude 129 milionů korun,“ říká statutární náměstkyně hejtmana pro řízení ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová a zdůrazňuje: „Tito lidé si zvýšení mezd bezesporu zaslouží, ale stát by měl zohlednit také to, kdo to bude platit.“

K prvnímu skokovému navýšení mezd řidičů došlo 1. ledna 2017, k druhému o rok později. Důsledkem těchto legislativních změn byl nárůst mzdových nákladů dopravců, což mělo i přímý dopad na ceny dopravního výkonu. Kraje jako objednatelé veřejné dopravy musí vzniklé rozdíly dodavatelům kompenzovat a od státu na to nedostávají peníze navíc. Navýšené mzdy řidičů tak vyjdou kraj v roce 2018 přibližně na 97 milionů korun.

Ke skokovému nárůstu mezd došlo i v případě pracovníků Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. „Na jejich mzdy je vyčíslena částka o 32 milionů korun vyšší než vloni. I tyto prostředky musí najít kraj ve svém rozpočtu,“ upozorňuje náměstkyně Volfová s tím, že by očekávala finanční kompenzaci v podobě takové úpravy úhradové vyhlášky, aby dopady nařízení nemusel každoročně krýt kraj.

Psali jsme: Liberecký kraj: Putovní výstava k Roku republiky míří do měst Liberecký kraj: Na demolice v Ralsku může jít díky dotaci dalších 100 milionů korun Liberecký kraj podpoří včelařství a předcházení vzniku odpadů Liberecký kraj chce dál platit školní obědy dětem z chudých rodin

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva