Liberecký kraj hledá nové náhradní rodiče pro děti, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině

Dětí, pro které se aktivně vyhledávají náhradní rodiny, je v současné době v Libereckém kraji kolem 160. S cílem zvýšit jejich počet se proto kraj opět zapojuje do kampaně na vyhledávání náhradních rodičů s názvem MÍT DOMOV A RODINU: „Samozřejmost, nebo vzácnost?“.

„Loni jsme přijali na Krajském úřadě Libereckého kraje celkem 42 žádostí o vykonávání náhradní rodinné péče, z toho bylo 16 žádostí o zařazení do evidence osvojitelů, 15 žádostí o zařazení do evidence pěstounů a 11 žádostí o zařazení do evidence pěstounů na přechodnou dobu. Oproti roku 2021 se jedná o 45% nárůst celkového počtu podaných žádostí,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Náhradní rodinu nalezlo v loňském roce celkem 66 dětí. Z toho 22 dětem bylo zprostředkováno osvojení a 13 pěstounská péče. Do pěstounské péče na přechodnou dobu bylo v roce 2022 svěřeno 31 dětí z Libereckého kraje. Jedná se o krátkodobou péči (maximálně po dobu jednoho roku), která řeší krizovou situaci v životě dítěte tak, aby nemuselo být umístěno v kolektivním zařízení.

„Počet podaných žádostí za daný rok není možné dávat do přímé souvislosti s počtem zprostředkovaných dětí do náhradní rodinné péče. Celý proces od podání žádosti přes odborné posuzování, přípravu žadatele a jeho případné zařazení trvá přibližně jeden rok. Pokud tedy zájemce podá svoji žádost v jednom kalendářním roce, nedá se obecně určit, zda bude zařazen do evidence v tomtéž roce nebo až v roce následujícím,“ dodal náměstek Tulpa.

S cílem zvýšit zájem veřejnosti o náhradní rodičovství funguje od roku 2015 celokrajská kampaň MÍT DOMOV A RODINU: „Samozřejmost, nebo vzácnost?“. Pořadatelé kampaně, kam patří Krajský úřad Libereckého kraje a organizace věnující se doprovázení pěstounských rodin, se zaměřují například na osvětu prostřednictvím každoročního konání Týdne náhradního rodičovství. Během něj veřejnosti nabízí volně přístupné akce, jakou jsou besedy s odborníky a náhradními rodiči, výstavy fotografií pěstounů nebo videoprojekce s tematikou náhradního rodičovství. Mezi další aktivity patří také vyvracení mýtů a předsudků o problematice a seznamování veřejnosti se skutečnými příběhy náhradních rodin.

Bližší informace o náhradním rodičovství v Libereckém kraji naleznou zájemci na webové stránce ZDE.

