Liberecký kraj podpořil nábytkovou banku více než 100 tisíci, náměstek přidal židli

Těm, co mají hlouběji do kapsy, pomůže s nezbytným zařízením bytu nová Nábytková banka. V Liberci ji otevřeli zástupci neziskových organizací v pondělí 8. října.

Významně se o vznik banky zasloužilo jak statutární město Liberec, tak i Liberecký kraj, který jí věnoval na provoz sumu 120 tisíc korun. Náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda k tomu přidal do skladu banky jednu svou starší židli. Co by jinak skončilo ve spalovně nebo na skládce, může ještě někomu pár let dobře sloužit.

Nábytková banka v liberecké ulici Oldřichova sídlí v bývalých prostorách po někdejší místní hospůdce, později vietnamské Večerce. Velká suterénní místnost je rozdělena do několika kójí, v nichž je skladováno zboží stejného druhu. K Nábytkové bance patří ještě jedna vedlejší místnost. Ta slouží jako přípravna – třídí se zde oblečení, čistí a konzervuje, případně opravuje dovezený nábytek. Oba prostory upravili iniciátoři vzniku Nábytkové banky svépomocí za podpory Úřadu práce Liberec a neziskových spolků. Ročně vyjde organizátory nájem a služby na částku kolem 220 tisíc korun.

Každý, kdo má doma funkční kus nábytku, starší oblečení nebo jiné věci, které by chtěl darovat potřebným, může je přinést či dovézt po domluvě do liberecké Na-bank. Oblečení musí být vyprané, nezničené. A i ostatní věci by měly být umyté, nábytek pokud možno bez škůdců, plísně a podobně.

„Myšlenkou otevřít nábytkovou banku pro sociálně slabé v Liberci jsme se zabývali zhruba rok. Liberec je jedno z mála měst v republice, kde podobná služba funguje. U nás je ale svou šíří a rozsahem největší, protože sbíráme také oblečení, hračky, deky a další potřeby pro domácnost,“ zdůraznila Štěpánka Bátrlová, ředitelka Na-bank, zakladatelka a ředitelka zapsanému spolku Pomoc v nouzi Liberecko.

Jak doplnil další ze zakladatelů Na-bank Radek Šandor, nábytek se bude mezi potřebné rozdělovat za asistence neziskových organizací. Stav každého kusu bude pečlivě zdokumentován, s novým vlastníkem bude podepsána smlouva o převzetí. Současně organizace plánuje opatřit každý kus neodnímatelným logem Na-bank, aby byl jasný jeho původ. „Chceme tak zamezit jeho případnému dalšímu rozprodávání. Současně chceme zabránit tomu, aby nábytek od nás někdo použil v zimě na podpal a pak nás třeba žádal o další nové vybavení,“ řekl Radek Šandor.

Nábytková banka bude otevřena každé úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin. Její pracovníci ale budou i mimo tyto dny k dispozici po předchozí telefonické domluvě. Je možno se s nimi spojit také třeba e-mailem (ZDE). Organizaci pomohla řada sponzorů, například Nadace Jablotron nebo Vodafon, který chce vyvinout speciální mobilní aplikaci pro orientaci zákazníků v sortimentu Nábytkové banky. Úřad práce Liberec a Probační a mediační služba Liberec dodaly organizátorům na pomoc několik pracovníků.

Prostory si ještě před slavnostním otevřením přišel v úterý 2. října prohlédnout také hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který slíbil, že kraj bude tuto sociální službu podporovat i v budoucnu. „Jsem rád, že v našem regionu žijí lidé, kteří chtějí pomáhat ostatním v těžké životní situaci. Přispět finanční částkou na provoz nábytkové banky bylo ze strany Libereckého kraje samozřejmostí,“ dodal hejtman Půta.

Náměstek hejtmana Pavel Svoboda pochválil pracovníky Na-bank, že se snaží pomoci lidem, kteří na pořízení nového nábytku nemají vlastní finanční prostředky. „Nábytková banka těmto lidem nezajistí lepší bydlení, práci, nezbaví je dluhů, nenaučí je žít v určitém řádu. Ale spolu s terénními pracovníky dává sociálně slabým najevo, že jejich osud není ostatním lidem lhostejný. A to není málo. Přeji organizaci Pomoc v nouzi Liberecko, aby se věci odtud dostali k lidem, kteří si jich budou považovat,“ poznamenal Pavel Svoboda.

Neoficiálně má Nábytková banka otevřeno už tři týdny. Za tu dobu sem přivezlo věci bezmála 20 dárců, a osm lidí si naopak zde vybralo, co potřebují, do svých domácností.

Psali jsme: Liberecký kraj uspěl v soutěži TourRegionFilm Liberecký kraj podpoří výuku polytechniky na základních a středních školách a pedagogy v práci s nadanými Liberecký kraj: Představení k výročí Československa O životě jedné republiky Liberecký kraj: Na soutěži ODĚV A TEXTIL bylo k vidění 55 kolekcí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva