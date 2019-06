MHMP: Hudba z pražského Metronome letí až na Mars

V pátek a v sobotu 21. - 22. června si návštěvníci hudební akce na Výstavišti Praha v Holešovicích mohou vyzkoušet přistání na Marsu a osahat si unikátní kolo vyrobené z materiálů používaných v kosmickém průmyslu nebo se poradit ohledně rozvoje svého startupu či jedinečného nápadu. Stačí jen navštívit Playfull Explorer stan. Praha se soustředila na rozvoj moderních technologií směřujících ke kosmickému výzkumu, elektromobilitě a šetrnosti k životnímu prostředí. Nejnovější trendy představuje návštěvníkům Metronome 2019 v rámci vlastního prezentačního stánku.

Prostřednictvím kosmického inkubátoru již tři roky Praha podporuje začínající firmy, které rozvíjejí know-how využívající vesmírných technologií. Na stánku se představí ESA BIC Prague (European Space Agency Business Incubator Centre), high-end pracoviště převádějící nejmodernější kosmické technologie do běžného života. Návštěvníci Playfull Explorer na Metronome 2019 si tak mohou vyzkoušet virtuální realitu simulující přistání na Marsu nebo si dokonce osahat rám cyklistického kola, který je vyroben z materiálů používaných na výrobu kosmických lodí.

Součástí prezentace na stánku hlavního města Prahy jsou i další novinky, které jsou připraveny pro začínající podnikatele a start-upy. Návštěvníci se dozvědí informace o podnikatelském inkubátoru Prague Startup Centre a projektu Pražských voucherů. Budou jim také k dispozici zkušené konzultantky z Podnikatelského a inovačního centra hl. m. Prahy, které poradí, jak začít v Praze podnikat. „Praha se zaměřuje na moderní know-how. Chceme, aby v Praze vznikaly firmy, které se budou věnovat novým technologiím a budou vyvíjet neotřelá inovativní řešení. Je řada lidí, kteří mají zajímavý nápad, ale otráví je byrokracie spojená s vlastním podnikáním. Těmto lidem chceme začátky maximálně usnadnit a pomoci jim. Je to nesporná investice Prahy do budoucnosti,“ říká Vít Šimral, radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání. „Pomáháme také vytvářet vazby mezi podnikateli a školami a výzkumnými institucemi. Chceme prostě, aby se z Prahy stalo jedno z center inovací v Evropě,“ dodává. Do podpory a rozvoje nových podnikatelských subjektů v Praze směřuje jen prostřednictvím Pražských voucherů téměř půl miliardy korun a díky podnikatelskému inkubátoru zde vyrostly úspěšné startupy jako Spaceti, VRGineers, ICE Gateway, Davinci Travel System, BattSwap nebo Neuron Soundware.

Psali jsme: MHMP: Dopravní opatření v souvislosti s charitativní akcí MDA Ride MHMP: Dopravní opatření v souvislosti s akcí „ČEZ Handy Kvadriatlon“ MHMP: Praha přichází s projektem družstevního bydlení MHMP: V Praze začíná první velká vlna oprav

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva