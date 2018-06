MHMP: Informace o dopravním opatření v souvislosti s koncertem skupiny Iron Maiden

Ve středu 20. června 2018 od 01.00 do 24.00 hodin budou pro dopravu uzavřeny některé komunikace v Praze 18 a 19 v souvislosti s koncertem skupiny Iron Maiden na Letišti Letňany.

Jedná se o tyto komunikace: Jilemnická, Hůlkova, Křivoklátská, Tupolevova, Toužimská, Semilská, Ivančická, Ašská, Kramolínská, NN303, Beladova, Dětenická, Vrchlabská, Slovačíkova, Krnská, Žacléřská.

Vjezd bude umožněn vozidlům MHD, IZS a držitelům vjezdových rezidenčních karet v Praze 18 a Praze 19.

K dopravě na akci doporučujeme využít linku metra C do stanice Letňany, jejíž provoz bude posílen, a po skončení koncertu bude přibližně od 22.30 do 24.00 hodin provoz posílen na všech linkách.

Zastávky autobusových linek v oblasti stanice metra Letňany budou od 13.00 hodin do přibližně 00.30 přemístěny – schéma umístění naleznete v příloze.

Pořadatelem koncertu je spol. LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.

Informace naleznete ZDE.

autor: Tisková zpráva