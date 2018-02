MHMP: Na Nové radnici je opět otevřeno bistro

Podnik bude fungovat pod názvem Bistro na Nové radnici s nájemní smlouvou na dobu neurčitou a tříměsíční výpovědní dobou. Rekonstrukci realizovalo architektonické studio edit!, vítěz výběrového řízení.

Nabízený sortiment budou tvořit teplá jídla, polévky, pečivo, bagety, sendviče, zeleninové saláty, moučníky, zákusky, chlebíčky, doplňující sortiment originálně balených potravin (slané a sladké pochutiny, cukrovinky) a také teplé a studené nápoje. Provoz bistra bude nekuřácký a bez hudební produkce. Provozní doba bistra bude v pracovních dnech od pondělí do čtvrtka v době od 08:00 do 17:00 hod a v pátek od 08:00 do 14:00 hod. Bude otevřeno nejen zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy, ale také veřejnosti a zaměstnávat bude i lidi se zdravotním postižením.

„Jsem nesmírně rád, že magistrát pokračuje v praxi provozování místního bufetu prostřednictvím sociálního podniku, kde dostanou prostor lidé se zdravotním postižením. Vedle velikonočního a vánočního jarmarku s prezentací výrobků chráněných dílen, popularizace sportu lidí s handicapem na velikonočních a vánočních trzích, jde o další smysluplnou a užitečnou aktivitu. To jsou přesně ty okamžiky, kdy má člověk pocit, že jeho počínání má nějaký smysl,“ řekl pražský zastupitel a iniciátor této aktivity Patrik Nacher.

„Interiér nového bistra na pražském magistrátu je navržen jako světlý, čistý a otevřený prostor, který respektuje kontext významné historické budovy. Základní použité materiály jsou přírodního charakteru s důrazem na využití tradičních technologií a stavebních postupů. Práce s jemným ornamentem, který nenápadně lemuje zóny výdeje a sezení, odkazuje na řemeslnou zručnost a komplexní pojetí interiérů celého objektu,“ vysvětlil architekt Vítězslav Danda ze studia edit!.

autor: Tisková zpráva