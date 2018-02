MHMP: Clam–Gallasův palác se dočká rekonstrukce a nového využití

Základním cílem revitalizace je zpřístupnit palác veřejnosti, připravit palác pro otevřené možnosti kulturně – společenské náplně a zvýšení úrovně prezentace hlavního města Prahy, to vše se zachováním zásad památkové ochrany paláce a jeho okolí. Projekt řeší oživení paláce poté, co došlo k přemístění Archivu hl. m. Prahy do nových prostor v areálu na Chodovci.

„Jsem ráda, že jsme nalezli konsenzus na projektu, který bude pro významnou městskou památku znamenat nejen zlepšení jejího stavu, ale především její smysluplné využití pro širokou veřejnost,“ uvedla po jednání Rady hlavního města Prahy náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

Revitalizace, jejíž předpokládaná hodnota je více než 300 milionů Kč, bude zahrnovat zejména:

opravu suterénu a zpřístupnění přízemí s obchody, kavárnou a vstupním uzlem pro návštěvníky, s pokladnou, šatnou a toaletami;

realizaci výtahové šachty ve všech podlažích; zprovoznění zázemí personálu ve všech podlažích, včetně realizace technologií nezbytných k provozu paláce;

napojení teplovodního vytápění na stávající kotelnu, která je umístěna v objektu Nové radnice;

komplexní náhradu všech dožilých či nevyhovujících inženýrských sítí;

úpravu výstavních reprezentačních prostor v 1. a 2. patře a sezónní expozice v nezatepleném podkroví, představující největší atraktivitu pro návštěvníky;

kompletní dokončení rekonstrukce 2. a 3. patra a drobné stavební úpravy, umožňující zpřístupnění podkroví, včetně příslušných technologií;

restaurátorské práce na nejvyšší úrovni, prakticky obsahující veškeré umělecko – řemeslné obory, které tvoří zásadní objem projektu.

„Clam–Gallasův palác je nedílnou součástí kulturního dědictví, kterým Praha disponuje. Jsem proto nadšená z toho, že na návrhu revitalizace, který byl za mého předsednictví ve výboru představen, byla nalezena shoda i v radě hlavního města. Občané a návštěvníci Prahy tak budou mít možnost plně využívat tuto významnou barokní stavbu v metropoli,“ sdělila předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy Eliška Kaplický Fuchsová.

V přízemí bude palác přístupny´ dvěma branami z ulice Husova a Linhartská. Původními průjezdy návštěvník vstoupí na nádvoří, kolem kterého budou umístěny vybrané komerční aktivity. Zvláštní zřetel při výběru těchto nájemních aktivit by měl být brán na kulturní zaměření nájemců.

Z nádvoří se tak stane „piazza“, malé náměstíčko, které se poprvé od doby svého vzniku otevře chodcům. Plocha nádvoří, spolu s interiéry paláce, umožní konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí, koncerty, divadelní stagiony apod. Návštěvníci zde budou moci též využít k odpočinku či aktivnímu společenskému pobytu obě zahrady – malou „tajnou“ při ohradní zdi u Mariánského náměstí s malou skrytou kavárnou a velkou zahradu s možností vybudování restaurace k budově U Rotta. Vstup do expozic a společenských prostor paláce bude bezprostředně za branou z Husovy ulice. Návštěvník přes pokladnu a šatnu vstoupí přímo na hlavní reprezentativní schodiště.

autor: Tisková zpráva