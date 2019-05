MHMP: Radotínští dobrovolní hasiči mají novou zbrojnici

Zbrojnice, která se nachází v blízkosti Karlické ulice, je podle náměstka primátora Petra Hlubučka opožděným dárkem ke 130 letům existence sboru dobrovolných hasičů v Radotíně. Současný sbor dobrovolných hasičů, jehož zřizovatelem je Praha 16, má nyní nové zázemí pro svou činnost.

„Radotínský hasičský sbor byl založen v roce 1886 a po celá léta se na něj mohli obyvatelé spolehnout v krizových situacích, jako jsou požáry či povodně. Mezi jejich další činnosti patří osvětová práce s dětmi a mladými lidmi. Jsem rád, že tito vytrvalí dobrovolní hasiči se dočkali a mohou se stěhovat do nové základny,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

Moderní zbrojnice nahradila zastaralou a nevyhovující hasičárnu v objektu za Kulturním střediskem „U Koruny“. Na pozemku stál takzvaný dřevák, který v minulosti sloužil i jako provizorní budova mateřské školy. Na místě původní zbrojnice plánuje radotínská radnice, že by zde za přispění hlavního města Prahy měla do dvou let vyrůst služebna místního oddělení Policie ČR.

Objekt hasičské zbrojnice je dvoupodlažní zděná budova rozdělená na tři části. První část tvoří zázemí se šatnami, sociálním zařízením, sklady, dílnou, prádelnou, posilovnou a zasedací místností. Druhou část tvoří garáž určená pro čtyři hasičské vozy. Poslední součástí je věž pro sušení hadic.

Slavnostního stříhání pásky nové zbrojnice se zúčastnil náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, starosta Prahy 16 Karel Hanzlík, ředitel Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Roman Hlinovský, velitel radotínské Jednotky sboru dobrovolných hasičů František Drož, velitel radotínské hasičské profesionální stanice Oldřich Kinduch, zástupci hasičských spolků z okolních městských částí a obcí a zhotovitelské firmy CETUS PLUS. Pozvání přijali i představitelé z partnerského města, německého Burglengenfeldu, v čele se starostou Thomasem Geschem.

autor: Tisková zpráva