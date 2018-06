MHMP: Už jen tři dny zbývají do konce výstavy plánu mobility

15.06.2018 11:34

Výstava Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí představuje, jak se bude v následujících letech vyvíjet doprava v celé metropolitní oblasti. Pokud vás zajímá, co všechno se bude kromě výstavby metra D a dokončení Pražského okruhu do roku 2030 realizovat, máte poslední tři dny na to, abyste výstavu v Centru architektury a městského plánování stihli. Končí 17. června.