MHMP: Vaše krátká radost, jejich velké trápení

„Vaše krátká radost, jejich velké trápení“. To je mottem nové kampaně, kterou zahajuje hlavní město. Kampaň se týká odpalování zábavní pyrotechniky a dopadů na zvířata na území metropole. Lidem může být nápomocno také Desatero pejskařských rad pro bezpečné zvládnutí oslav Vánoc a Silvestra.

„Naše metropole je místem, kde vedle sebe žijí nejen lidé, ale i zvířata. Jen psů máme v Praze registrovaných na 67 tisíc. Nemluvě o kočkách, papoušcích a dalších druzích zvířat, včetně těch hospodářských a volně žijících. Na ty všechny negativně dopadá používání pyrotechniky, která jim způsobuje nejen velký stres, ale i mnoho zranění, která jsou často i fatální. Pyrotechnika je i příčinou desítek ztracených psů v Praze, kterými se zaobírá nejen náš psí útulek v Troji, ale ztracených psů jsou plné i sociální sítě a portály pomáhající hledat ztracené a nalezené psy,“ uvádí Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy pro kulturu, cestovní ruch, výstavnictví, péči o památky, národnostní menšiny a animal welfare.

Na vizuálech, které budou v ulicích metropole i v on-line prostředí, jsou přehledně vysvětleny praktické tipy pro majitele nejen psů, jak bezpečně a klidně prožít vánoční a silvestrovské oslavy s jejich domácími mazlíčky. Mezi tipy patří jak obecné rady, tak i návod, co dělat, když se zvířata ztratí.

„Bouchání pyrotechniky špatně snášejí také volně žijící zvířata, která na rozdíl od mazlíčků nemají k dispozici následnou péči svých majitelů. Postarat se o ně musí město. Doufám, že se nám díky kampani podaří snížit počet zraněných zvířat, především vodních ptáků, o které se stará záchranná stanice hlavního města,“ dodává náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Obyvatelé Prahy by zvláště ve dnech před Silvestrem a na Nový rok měli mít své mazlíčky při venčení vždy na vodítku a dbát na správně upevněný obojek, ze kterého se zvíře jednoduše nevyvlékne. Pro majitele psů platí, že kromě mikročipu je důležité, aby mělo zvíře také obojek se známkou a jménem, kde budou uvedeny i kontakty na majitele.

S přibližujícím se Silvestrem by měli také lidé svého psa venčit po delší dobu ideálně v denních hodinách, venčení po setmění pak omezit na kratší intervaly, případně se mu vyhnout. Dbát by měli majitelé psů také na to, aby svého psa nebrali do míst, kde se dá očekávat používání petard a ohňostrojů, jako je například centrum Prahy.

Co se týče samotného Silvestra, pokud je to možné, lidé by měli zůstat se svými mazlíčky večer doma, jelikož přítomnost blízké osoby jim poskytne pocit jistoty, bezpečí a klidu.

Pokud by se i přesto domácí mazlíček ztratil, je nejvhodnější se ihned obrátit na Městskou policii hl. m. Prahy na čísle 156, případně zavolat do městského psího útulku v Troji, tel.: 222 025 916. Kočičí útulek je umístěn v Dolních Měcholupech, tel.: 222 025 929. Při kontaktu s operátorem je ideální popsat místo útěku, uvést jméno psa a jeho podrobný popis, informaci o jeho zdravotním stavu a chování. Dále pak předat do útulku informaci o čísle čipu psa, telefonické spojení apod.

Získat pomoc je v tomto případě ideální i na sociálních sítích, například skupinách, kde jsou lidé z dané části metropole. Často pomůže také návrat na místo, kde se mazlíček ztratil, někteří psi, případně i kočky, se po prvotní panice dokážou vrátit na původní místo ztráty.

Stejně jako v minulých letech platí i letos vyhláška ohledně pyrotechniky, která zakazuje odpalování rachejtlí a dalších podobných zařízení v určitých částech metropole. Hlavní město zároveň připravuje novoroční dárek pro Pražany, který bude představen v nejbližších dnech. „I letos občanům a návštěvníkům Prahy připomínáme naši vyhlášku, která zakazuje používání jakékoliv pyrotechniky ve vymezených lokalitách. Chtěl bych apelovat na všechny lidi, aby byli ohleduplní a empatičtí vůči zvířatům i lidem. Jsem proto také velice rád, že namísto ohňostroje jsme i letos připravili atraktivní program nazvaný Kultura místo rachejtlí, která Pražanům přinese výrazné slevy na vstupném např. do atraktivních muzeí, zoologické a botanické zahrady i dalších městských organizací.,“ uzavírá náměstek primátora Jiří Pospíšil. Více ohledně vyhlášky k zákazu odpalování pyrotechniky naleznete na: Oslavy Silvestra a Nového roku v Praze - Praha - MHMP. Detaily k samotné kampani k ochraně mazlíčků jsou k dispozici na: Desatero pejskařských rad pro bezpečné zvládnutí oslav Vánoc a Silvestra - Praha - MHMP.

Zástupci Útulku pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy také prosí veřejnost, aby psy důsledně označovali mikročipem, který zaregistrují do některého z komerčních registrů. Tam následně vloží i své kontaktní údaje, na které může útulek volat v případě nálezu psa. V současné chvíli totiž stále nefunguje státní centrální evidence psů. Mikročip bez evidence v registru tak zůstává jen numerickým kódem, který neobsahuje žádné kontaktní údaje na majitele nalezeného psa.

Veterinární lékař z městského útulku v Troji rovněž apeluje na majitele zvířat, aby v žádném případě nedávali svým psům žádné uklidňující léky a zklidňující přípravky a sedativa bez předchozího konzultace a indikace přípravku s jejich veterinárním lékařem. Laické podání léku může zvířeti nejen velice ublížit, ale také zhoršit hladinu stresu, které zvíře prožívá v důsledku zvuků vyvolaných pyrotechnikou.

Psali jsme: Provoz pracovišť Magistrátu hl. m. Prahy bude ve dnech kolem vánočních svátků omezen Nemáte mě co vychovávat. Praha rozjela kampaň proti kádím s kapry. Zlá reakce MHMP: Praha zajistí stabilní provoz a širokou nabídku lékařské pohotovostní služby MHMP: Praha koupí budovu Nákladového nádraží Žižkov i přilehlé pozemky