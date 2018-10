MHMP: Víkendové oslavy sta let Československa přinesou i dopravní opatření

Infolinka bude v provozu od pátku 26. října od 8.00 hodin do neděle 28. října do 20.00 hodin. Každý den bude navíc linka na dobu největšího vytížení od 8 do 20 hodin posílena nejen pracovníky magistrátu, ale také příslušníkem dopravní policie. Pro veškeré dopravní informace se tak mohou obyvatelé i návštěvníci Prahy obracet na linku 800 100 991.

Níže uvádíme komplexní přehled dopravních omezení samostatně za vojenskou přehlídku a pak přehledně za každý den pro další akce.

Slavnostní vojenská přehlídka a s ní související generální nácvik, včetně přesunu techniky – 27. a 28. října:

Dopravní opatření se budou týkat komunikací v Praze 1, 6 a 7: Evropská, Vítězné náměstí, Svatovítská, Pevnostní, Gymnasijní, Na Ořechovce, Generála Píky, Kanadská, Velvarská, José Martího, Starodejvická, Drnovská. Níže uvedené informace jsou zpracovány k předpokládanému průběhu přehlídky. Pokud by se vyskytly nepředvídatelné situace, bude dopravní provoz v konkrétní lokalitě operativně řešit dopravní policie. Upozorňujeme řidiče, že ve dnech 25. – 28. října bude na komunikaci Drnovská zvýšený pohyb vojenské techniky.

Termíny a časy uzavírek, objízdné trasy, změny v MHD - přehlídka 27. října:

> od 14:00 do 24:00 hodin bude uzavřena komunikace Evropská směr z centra v úseku Vítězné náměstí – Na Pískách.

>od 17:00 do 24:00 hodin bude uzavřena komunikace Evropská směr do centra v úseku Libocká – Vítězné náměstí.

> od 18:00 do 24:00 hodin budou uzavřeny komunikace Svatovítská a Vítězné náměstí.

Objízdná trasa směr z centra s cílem „Evropská“ a „Letiště“ bude vedena po komunikacích: Milady Horákové, Patočkova, Bělohorská, Ankarská, Na Vypichu, Libocká, Evropská.

Stejně tak bude vedena po komunikacích: Jelení, Keplerova, Dlabačov, Bělohorská.

Ve směru do centra bude objízdná trasa s cílem „Centrum“ a následně „Letná“ vedena po komunikacích: Evropská, Libocká, Na Vypichu, Ankarská, Bělohorská, Patočkova, Milady Horákové.

Objízdná trasa s cílem „Dejvice“ a „Roztoky“ bude vedena po komunikacích: Milady Horákové, resp. Badeniho, Pelléova, ČS. Armády, Terronská, Podbabská.

Změny v MHD:

>od cca 20.00 do cca 24.00 hodin bude obousměrně přerušen provoz tramvají a omezen provoz autobusů v ulicích Evropská, Svatovítská a Jugoslávských partyzánů. Podrobnosti na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Termíny a časy uzavírek, objízdné trasy, změny v MHD - přehlídka 28. října:

>od 09:00 do 18:00 hodin budou uzavřeny tyto komunikace: Evropská směr do centra v úseku Libocká – Vítězné náměstí, dále uzavírka Vítězného náměstí a Svatovítské.

Objízdná trasa s cílem „Centrum“ a následně „Letná“ bude vedena po komunikacích: Evropská, Libocká, Na Vypichu, Ankarská, Bělohorská, Patočkova, Milady Horákové.

> od 09:00 do 20:00 hodin bude uzavřena komunikace Evropská ve směru z centra v úseku Vítězné náměstí – Na Pískách.

Objízdná trasa s cílem „Evropská“ a „Letiště“ bude vedena po komunikacích: Milady Horákové, Patočkova, Bělohorská, Ankarská, Na Vypichu, Libocká, Evropská.

Další povede po komunikacích: Jelení, Keplerova, Dlabačov, Bělohorská.

Objízdná trasa s cílem „Dejvice“ a „Roztoky“ bude vedena po komunikacích: Milady Horákové, resp. Badeniho, Pelléova, ČS. Armády, Terronská, Podbabská.

Změny v MHD:

Od cca 9.00 hodin do cca 18.00 hodin bude obousměrně přerušen provoz tramvají a omezen provoz autobusů v ulicích Evropská, Svatovítská a Jugoslávských partyzánů. Podrobnosti na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Dopravní opatření související s dalším akcemi oslav v sobotu 27. října 2018:

Pochod pro republiku:

> od 12:30 do 13:00 hodin – vzhledem k počtu účastníků dojde na trase pochodu, která vede z Kampy po komunikacích Vítězná, most Legií, Národní a 28. října na Václavské náměstí, ke krátkodobému omezení dopravy.

Videomapping na historickou budovu Národního muzea:

Audiovizuální projekce se uskuteční od 20:00 do 20:30 hodin, vzhledem k nutným bezpečnostním přípravám budou některá dopravní opatření na okolních komunikacích platná již od 26. října a až do 29. října. Opatření se budou týkat těchto komunikací: Wilsonova, Mezibranská, Legerova a Václavské náměstí.

Termíny a časy uzavírek, objízdné trasy Videomapping:

>od 26. října od 23:00 hodin do 27. října do 19:00 hodin

- bude omezen provoz na komunikacích Wilsonova a Mezibranská v úseku Hlavní nádraží – Žitná, uzavřen bude levý jízdní pruh (doprava ve dvou jízdních pruzích);

- bude omezen provoz na komunikaci Legerova v úseku Žitná – Hlavní nádraží, uzavřen bude levý jízdní pruh (doprava ve dvou jízdních pruzích);

- bude uzavřena spojka mezi komunikacemi Wilsonova – Wilsonova u garáží Slovan, objížďka povede po trase: Legerova – Wilsonova – sjezdová rampa ke křižovatce „BULHAR“, nájezdová rampa Wilsonova – Mezibranská (v době úplné uzavírky komunikací Wilsonova a Mezibranská bude pokračovat do Legerovy ulice – jedním jízdním pruhem v protisměru).

>27. října od 19:00 do 23:00 hodin budou úplně uzavřeny komunikace Wilsonova a Mezibranská v úseku Hlavní nádraží – Žitná; objížďka povede jedním jízdním pruhem převedeným do Legerovy ulice (v protisměru);

>od 27. října od 6:00 hodin do 28. října do 12:00 hodin bude uzavřeno Václavské náměstí v úseku Wilsonova – Opletalova; objízdná trasa poved po komunikacích Politických vězňů a Opletalova.

> mezi 25. a 30. říjnem budou v nočních hodinách (od 23:00 do 05:00 hodin) instalovány a poté odstraňovány na komunikacích Wilsonova a Legerova v místech před budovou Hlavního nádraží bezpečnostní deltabloky. V době prací bude na Wilsonově doprava svedena do jednoho pruhu, na Legerově bude uzavřen levý jízdní pruh.

Dopravní opatření související s dalším akcemi oslav v sobotu 28. října 2018:

Běžecká štafeta „Vzdáváme hold 1918“:

Trasa štafety povede z centra Prahy směrem na Kolín po komunikacích Prahy 1, 3, 7, 8, 9, 14 a 21. Akce se uskuteční za asistence Policie ČR:

>od 6:00 do 9:00 hodin bude omezen provoz – pohyblivý zábor jednoho jízdního pruhu - na těchto komunikacích: Václavské náměstí, Na Příkopě, Celetná, Staroměstské náměstí, Karlova, Karlův most, Mostecká, Malostranské náměstí, Nerudova, Ke Hradu, Hradčanské náměstí, U Prašného mostu, nábřeží Kpt. Jaroše, Hlávkův most, stezka podél Rohanského nábřeží, Vítkova, Pernerova, Prvního pluku, Trocnovská, Husitská, U památníku, Pražačka, Ohrada, Za Žižkovskou vozovnou, Koněvova, Českobrodská, Průmyslová, Objízdná, Nedokončená, Českobrodská, Národních hrdinů, Ke Hrázi, Nad Rybníkem, Bezděkovská, V Potočinách, Dolnopočernická, Českobrodská, Mladých Běchovic, Bečvářská.

Pocta motorismu – Nejvýznamnější milníky motorismu od roku 1918 do současnosti – akce Autoklubu ČR:

>od 5:00 do 18:00 hodin bude uzavřena komunikace Opletalova v úseku Senovážné náměstí – Růžová.

Rok české státnosti v Praze 6 – oslava 100. výročí vzniku československého státu na Dejvické třídě:

> zákaz parkování a částečná uzavírka komunikací Dejvická, Jaselská, Václavkova a V. P. Čkalova (27. - 29. října)

Videomapping na budovu Národního divadla:

>od 17:30 do 24:00 hodin bude uzavřen most Legií, řidiči budou upozornění na informačních tabulích, aby použili Jiráskův most.

>od 17:30 do 24:00 hodin bude také obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Újezd – Národní divadlo – Jiráskovo náměstí. Tramvajové linky č. 3, 5, 9, 17, 22 a 23 budou odkloněny, náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Podrobnosti na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Slavnostní ohňostroj:

Odpálen bude v 19:18 hodin z pontonů na Vltavě mezi Čechovým a Štefánikovým mostem.

>od 18:30 do cca 20:30 hodin budou pro automobilovou dopravu uzavřeny tyto komunikace: Dvořákova nábřeží v úseku Čechův most – Štefánikův most, nábřeží Edvarda Beneše a oba mosty – Čechův a Štefánikův.

Objízdná trasa není stanovena, žádáme řidiče, aby se této části města při svých cestách vyhnuli.

Pro dopravu do centra a v centru doporučujeme využívat především linky metra. V případě potřeby bude provoz metra posílen.

UPOZORNĚNÍ pro pěší – bude uzavřeno nábřeží Edvarda Beneše, kde zůstane zachován provoz tramvají.

>od cca 18:15 do 20:15 hodin bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Staroměstská – Právnická fakulta – Čechův most. Linky č. 14 a 17 budou odkloněny přes zastávku Malostranská.

Autobusová linka č. 207 bude v úseku Staroměstská – Dlouhá třída odkloněna přes zastávky Malostranská a Čechův most.

Podrobnosti na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy.

