Plamínková (STAN): Sdružení Arnika dostane od města dotaci 392 tisíc korun

Pobočný spolek Arnika - Program Ochrana přírody obdrží finanční podporu ve výši 197 tisíc korun na financování projektu "Koloběh rtuti v pražských vodách", pobočný spolek Arnika - program Toxické látky a odpady získá finanční podporu ve výši 195 tisíc korun na financování projektu s názvem "Právo pražských spotřebitelů na informace o nebezpečných látkách ve zboží na českém trhu. Spuštění mobilní aplikace AskReach".

„Jsem ráda, že Rada peníze pro Arniku schválila. Projekty získaly vysoké hodnocení ze strany grantové komise a byly navrženy ke schválení již v květnu. Bohužel Zastupitelstvo hl. m. Prahy je na návrh ODS neschválilo. Tímto jsme alespoň trochu napravili tuto nespravedlnost,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

RNDr. Jana Plamínková STAN



krajská radní Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pobočný spolek Ochrana přírody se tématu rtuti věnuje dlouhodobě a v rámci sítě IPEN se aktivně účastní vyjednávání a naplňování Minamatské úmluvy o rtuti, která byla přijata v roce 2017. Úmluva se jmenuje podle místa, kde rtuť způsobila těžká onemocnění nervové soustavy řadě obyvatel. Podporou projektu Praha přispěje k jejímu naplňování a přiblížení Pražanům zmapováním rtuťové zátěže pražských vod i pražské populace. Při sledování rtuti se pobočný spolek zaměří na sledování celého území tzv. Velké Prahy. Lepší poznání situace v Praze také umožní pobočnému spolku poskytovat kvalitnější poradenství v této oblasti v dalších letech.

Projekt pobočného spolku Toxické látky a odpady zajistí realizaci české verze mobilní aplikace pro pražské spotřebitele, která jim poskytne jednoduchý a bezplatný nástroj k ověření přítomnosti toxických látek (tzv. Substances of very high concern = látek vzbuzujících vážné obavy) ve spotřebním zboží a v domácnostech. Tato povinnost uvádět informace o toxických látkách ve výrobcích je zakotvena v evropské chemické legislativě REACH a dle článku 33 mají výrobci povinnost tuto informaci sdělovat spotřebitelům na vyžádání do 45 dnů.

Psali jsme: Plamínková (STAN): Dotace v rámci programů Čistá energie Praha 2018 IV Plamínková (STAN): Nový rybník Lipiny rozšíří cenné území Modřanské rokle Plamínková (STAN): Praha vyhlásí pilotní ročník soutěže Šetrné stavby v Praze Plamínková (STAN): Pilotní projekt Re-Use odstartoval v Kampusu Hybernská

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV