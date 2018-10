MHMP: Provoz se na Strakonickou ulici vrátil již dnes, ale s omezením rychlosti

Uzavřený úsek ve směru z centra bude po osazení dopravního značení zprůjezdněn s omezením rychlosti na 50 km/h a se značkami varujícími před smykem. Technická správa komunikací (TSK) bude v následujících dnech sledovat míru poškození vozovky a případně rozhodně o její opravě.

Původně TSK předpokládalo, že kyselina poškodila vozovku a ta bude kvůli vylité tekutině nesjízdná. Proto ještě odpoledne hrozilo, že bude nutné vozovku frézovat. Pracovníkům TSK se však podařilo ve velmi krátkém čase kyselinu z vozovky po několikátém mechanickém čištění odstranit a silnice je teď při snížené rychlosti sjízdná.

Koncertovaná kyselina dnes ráno vytekla z nákladního vozidla. K úniku do kanalizace ani do vody nedošlo. Vzhledem k tomu, že kyselina reaguje s vodou, bylo nutné ji nejprve odstranit mechanicky. Po celou dobu prací byla část komunikace ve směru z centra uzavřena v úseku od Dostihové ulice po Lahovický most.

