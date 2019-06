MPSV: Do projektu Obědy do škol jsou zapojeny všechny kraje

02.06.2019 18:19

Do výzvy „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi V“ Operačního programu potravinová a materiální pomoc (OP PMP) se přihlásily všechny kraje ČR. Nyní probíhá hodnocení žádostí a ověřování cílové skupiny Úřadem práce. Zákonní zástupci dětí ve věku 3–15 let, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi, mohou své děti zapojit do projektu na kontaktních pracovištích Úřadu práce do konce června.