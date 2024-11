MŽP: Rozšířená odpovědnost výrobců se bude nově týkat textilu a obuvi

„Princip rozšířené odpovědnosti výrobce pokládám při rozvoji cirkulární ekonomiky v naší zemi za důelžitý. Je potřeba, aby se výrobci postarali o své výrobky až do konce – tedy včetně jejich recyklace či odstranění. Každý, kdo uvádí výrobek nebo obal na trh, by měl zaplatit za jeho správné nakládání ve chvíli, kdy se z něj stane odpad. Systém již dnes funguje u obalů, baterií, vysloužilých elektrospotřebičů či pneumatik. Nově by se bude týkat i textilu a obuvi. Zpracovali jsme strategii, která definuje i další skupiny výrobků, u nichž dává zavedení EPR smysl. Jedná se například o nábytek, hračky nebo sportování potřeby. Jejich výroba by se měla do budoucna stát více cirkulární a výrobci se musí více podílet na dopadech, které vznikají po ukončení životnosti těchto výrobků. Přenesená odpovědnost výrobce má přimět firmy, aby přemýšlely, z jakého materiálu výrobky vyrábějí a zda je výrobek recyklovatelný. Zároveň nebude takový tlak na to, aby za výrobky poté, co jim skončí životnost a stane se z nich odpad, platili občané nebo obce, ale spotřebitel. Zavedení rozšířené odpovědnosti by mělo snížit množství odpadu a také podpořit inovace v oblasti udržitelných materiálů a výrobních procesů,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

EPR je nástroj plně v souladu s principem „znečišťovatel platí“, který je stěžejní pro environmentální politiky České republiky a Evropské unie. Už v minulosti přispěl ke zlepšení situace v nakládání s řadou výrobků, jako například s elektrickými a elektronickými zařízeními, obalovými odpady, odpadními bateriemi a akumulátory, vozidly s ukončenou životností, odpadními pneumatikami nebo vybranými jednorázovými plastovými výrobky.

Zvedení EPR systému pro textil a obuv se nyní projednává na úrovni EU

Legislativní zakotvení rozšířené odpovědnosti výrobců textilu a obuvi se aktuálně projednává na úrovni EU, po schválení revize směrnice o odpadech bude následovat úprava národní legislativy. Vyhodnocení a případné rozšiřování EPR na další segmenty vychází zejména ze Strategického rámce cirkulární ekonomiky ČR 2040, našeho hlavního strategického dokumentu v oblasti cirkulární ekonomiky. Pro rozšíření EPR systémů do roku 2030 byly doporučeny tyto oblasti: textil a obuv, sportovní a volnočasové potřeby, hračky, nábytek, ploché sklo a potřeby pro dům a zahradu.

Efektivně nastavený EPR systém by přenesl odpovědnost za sběr, recyklaci a ekologickou likvidaci těchto výrobků na výrobce a vytvořil by ekonomické pobídky k navrhování trvanlivějších, recyklovatelnějších a ekologičtějších produktů. Zároveň rozšíření EPR systémů na další komodity může zajistit snížení tlaku na zvyšování poplatků za komunální odpad u municipalit a snížení podílu účasti obcí a měst. Ministerstvo životního prostředí bude i nadále analyzovat uvedené segmenty a komunikovat s relevantními stakeholdery, zejména s institucemi, výrobci, zástupci recyklačního odvětví a dalšími zainteresovanými stranami daného segmentu.