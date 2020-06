MŽP: Unikátní experiment z Beskyd ukázal, jak efektivně zadržet vodu v lesích

reklama

Po ní odtékalo při každém dešti velké množství vody do nedalekého potoka. Podobných cest jsou v České republice tisíce. Dnes v Beskydech důmyslný systém tůní zpomaluje povrchovou vodu a vrací ji zpět pod povrch [1].

Na nepoužívané sedmdesát metrů dlouhé přibližovací lince bylo vyhloubeno 28 tůní. Každá má rozměr 3x4 m a hloubku od 0,1 do 0,6 m. Přepážky mezi jednotlivými tůněmi byly zhutněny a přebytečná voda má nyní možnost odtéct pomalu do lesa. V tůních bylo zadrženo přibližně 150 000 litrů vody. Lesy jsou tak ochráněny před erozí, rychlým odtokem vody a nadměrným vysoušením. To pomůže jejich rychlejší obnově, útočiště tu najdou vzácní obojživelníci. Unikátní opatření realizoval lesní dělník Ondřej Brož z Bordovic po slovenském vzoru [2]. Akce byla provedena ve spolupráci s vlastníkem pozemku, kterým je Biskupství ostravsko–opavské, a pod odborným dohledem a za finanční podpory Agentury ochrany přírody České republiky, Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy.

„V našem zájmu není rušit všechny přibližovací linky. Vybíráme pouze ty, které dlouhodobě nebudeme využívat. Potřebujeme zadržet dešťovou vodu v lese a toto opatření nám částečně může pomoci. Zhutněné přibližovací linky fungují jako drenáže, dokonale vysušují krajinu a les a opatření tohoto charakteru by vysušování měla zabránit,“ sdělují biskupští lesníci. Ondřej Brož, který zrealizoval toto opatření z prostředků AOPK ČR, říká: „Les ze mě udělal člověka s velkým srdcem. Nyní, když to nejvíc potřebuje, mu chci vrátit to, co jsme mu jako lidi vzali, vodu. Prosím, nezůstávejme jen u slov, ale konejme.“

„Bez dobrých dlouhodobých vztahů a vůle řešit problémy spojené se suchem by se tento unikátní počin nepodařilo uvést do praxe. Protože Biskupství ostravsko–opavské již v minulých letech hledalo i další efektivní možnosti, jak ve vyprahlých holinách, které byly znovu osázeny stromy, vodu co nejdéle udržet, bude již letos vybudováno dalších cca 70 tůní a zasakovacích pásů. Na vytipování lokalit, kde budou tůně zbudovány, se podíleli lesníci spolu s pracovníky AOPK ČR. Zdrojem financí bude Operační program Životní prostředí. Další akce, které pomohou vrátit vodu do beskydských lesů, se chystají i z Programu péče o krajinu,“ dodává Miroslav Kubín z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy.

Poznámky:

[1] Video přímo z místa najdete ZDE

[2] Podobnými realizacemi se už více než 10 let zabývá Štefan Vaľo z Košic

