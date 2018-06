Management Heleny Vondráčkové podal kvůli vydírání trestní oznámení na starostu obce Dolní Studénky

Ke zrušení došlo v pátek 8. června 2018 kvůli klamavému jednání pořadatele slavnostní, který se pokusil prezentovat vystoupení paní Heleny Vondráčkové jako její společný koncert s Václavem Neckářem. Žádný takový koncert ale nikdy nebyl plánovaný, každý z umělců měl na slavnostech vystupovat zvlášť. Starosta města byl na klamavé jednání několikrát upozorněný, přesto nesjednal nápravu. Proto Agentura MM Praha vystoupení Heleny Vondráčkové s kapelou Charlie Band bez náhrady zrušila.

Starosta města v reakci na zrušený koncert Agentuře MM Praha v e—mailové komunikaci např. napsal:

„Měl jsem za to, že je Váš zájem u nás vystoupit a již dlouhou dobu víte, že zde bude vystupovat i p. Neckář. Na plakátu jsme uvedli časy, každý tam má graficky naprosto oddělenou prezentaci vystoupení a nikdo si absolutně nemůže myslet, že by p. Vondráčková vystupovala s p. Neckářem!“

„Prosím o vysvětlení Vašeho rozhodnutí vzhledem k výše uvedenému. Pakliže by z Vaší strany platilo zrušení koncertu, budeme samozřejmě muset, ač neradi, také mediálně reagovat.“



Starosta města nepíše pravdu! Agentura MM Praha přikládá v příloze této zprávy print screeny, které mluví o opaku. Tedy o propojení vystoupení paní Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře. Nejdůležitější je však fakt, že i přes zrušení vystoupení zpěvačky pořadatelé slavností, tedy starosta města a jeho tým, dál na koncert Heleny Vondráčkové prodávají vstupenky!

Reakce jednatele agentury MM Praha Martina Michala na e-mail starosty Radima Sršně:

„Svůj nesouhlas se spojením koncertu paní Vondráčkové jsme vyjádřili zcela jasně. Do dnešního dne prodáváte vstupenky na tento Vámi smyšlený společný koncert na webových stránkách obce. Pokud jsme Vám osobně tento náš názor telefonicky zavolali - a to za účasti poslechu paní Vondráčkové, pana Michala i dalších osob - byly nám odpovědí jen opilecká urážlivá prohlášení, za která jste se sice po vystřízlivění omluvil, a to i prostřednictvím pana Dušáka, který nás Vaším jménem prvotně kontaktoval, ale tato prohlášení už nabourala naší důvěru. Další nepravdivé prohlášení, že smlouva byla již zaslána dne 1. června 2018 – poté, co jste ji měli k dispozici více jak měsíc – a dne 8. června 2018 bylo z Vaší strany konstatováno, že se tak dosud nestalo, nás jen utvrdilo v tom, že nejste seriózní pořadatel. Přesto, že jsme neustále poukazovali na skutečnost, že vstupenky prodáváte na koncert Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře a tato prezentace je naprostým klamáním spotřebitele, doplnili jsme tato nepravdivá tvrzení pouze doplněním odkazu na Vámi vyrobený plakát, kde zcela nedostatečně tato vystoupení oddělujete, přičemž původní klamavý text, inzerující společný koncert, zůstal nezměněný! Vaší výhrůžku mediální reakcí proto bereme již jen jako pokus o vydírání a v tomto směru jsme na základě Vašeho postoje vydali pokyn právnímu zástupci, aby se obrátil na Policii ČR kvůli podezření z trestného činu klamání spotřebitele, poškozování cizích práv a vydírání. Závěrem jen chci podotknout, že kvůli pochybení Vašich pracovníků nebyla smlouva uzavřena a přesto, že je Vám tato skutečnost známa, prodáváte vstupenky na paní Vondráčkovou i nadále, což je podvodné jednání, které se snažíte zakrýt pokusem o vydírání.“ Martin Michal

Jednatel Agentury MM Praha pak proto toto tiskové prohlášení dodává: „Myslím si, že obyvatelé obce Dolní Studénka by si zasloužili starostu, který je bude dobře reprezentovat a ne jim dělat ostudu.“

Odkaz na stránku, která poutá na společný koncert Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře ZDE.

autor: Tisková zpráva