Městská nemocnice Ostrava má nový CT přístroj

Nový počítačový tomograf – CT přístroj uvedla do provozu Městská nemocnice Ostrava. Je umístěn na Centrálním příjmu a urychlí vyšetření především pacientů, postižených mozkovým krvácením. V takových případech hrají roli minuty.

Výpočetní tomograf byl pro nemocnici nutností. Původně měla dva tomografy, avšak jeden přestal fungovat loni v prosinci. Od té doby byl funkční pouze tomograf z roku 2014, a to v pavilonu Radiologie a zobrazovacích metod. Druhé již nefunkční zařízení bylo k dispozici na Centrálním příjmu s Emergency. „Nový přístroj byl zprovozněn právě na tomto oddělení, aby pacienti nemuseli být převáženi do vyšetřovny v jiné části nemocnice. Zkrátí se tak doba vyšetření, která hraje velkou roli u mozkových příhod, kdy do určité doby musíme podat přípravky na rozpuštění krevních sraženin,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Uhlig.

„Do konce roku získá nemocnice také novou magnetickou rezonanci. Zatím disponuje jediným přístrojem z roku 2003, který ročně provede 6,5 tisíce vyšetření. Přestože je funkční, bývá problematický jeho servis a také zajištění náhradních dílů na opravy,“ vysvětlil náměstek Michal Mariánek.

Na magnetické rezonanci se vyšetřují zranění lidé po těžkých úrazech a také objednaní pacienti, kdy je čekací lhůta až tři měsíce. Pokud by došlo k zásadní poruše současné magnetické rezonance, nedala by se tato vyšetření vůbec provést. Na oba přístroje bude z fondu poskytnuta částka ve výši 90 procent, deseti procenty se na jejich pořízení bude podílet samotná nemocnice.

Psali jsme: FNUSA-ICRC: Spolupráce s americkou Mayo Clinic se opět rozšiřuje Třebíč: Nová budova nemocnice zahájí provoz na začátku října Nemocnice Litoměřice: Laboratoř se zařadila ke špičce Hejtman Štěpán: Provoz rychnovské nemocnice zůstává zachován v plném rozsahu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva