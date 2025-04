Trump, nebo nic. Z ANO k jednání o míru na Ukrajině

Řešení konfliktu na Ukrajině nejde patrně tak rychle, jak si původně americký prezident Donald Trump přál. Z Washingtonu zní i pohrůžky, že pokud nebude ukončení války na obzoru, Spojené státy by se z celé iniciativy mohly stáhnout.

Prezident Donald Trump od počátku prosazuje rychlé ukončení války na Ukrajině, navrhuje okamžité příměří a přímá jednání mezi Kyjevem a Moskvou. Jeho plán zahrnuje uznání ruské kontroly nad Krymem a částmi okupovaných území, výměnou za zrušení sankcí proti Rusku a ukrajinskou neutralitu mimo NATO. Trumpův zmocněnec Steve Witkoff po jednáních s Putinem tvrdí, že Rusko usiluje o mír.

Evropa je ovšem vůči Trumpovu plánu skeptická, obává se oslabení ukrajinské suverenity a posílení Ruska. Brusel vyzývá k vyšším výdajům na obranu a pokračování podpory Ukrajiny, vidí Rusko jako hrozbu.

Měla by se Evropa sjednotit v postoji k míru na Ukrajině a postavit se za americkou iniciativu Donalda Trumpa, což by mohlo pomoci k rychlejšímu zastavení bojů? ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků napříč celým spektrem.

„Odpověď není složitá. Mírová iniciativa Donalda Trumpa je v tuto chvíli jediná reálně existující mírová iniciativa vůbec. Každý, kdo má zájem na ukončení bojů a záchraně lidských životů, stojí za americkým prezidentem,“ má jasno předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček z hnutí ANO.

Podle poslance ODS Petra Bendla je otázkou, které z Trumpových postojů podporovat. „Pokud ale trvá jeho předvolební slib, že válku ukončí do 24 hodin, což tak vzhledem k jeho proměnlivým názorům nevypadá, pak určitě,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.

„Ano, považuji za skandální, že se Evropa o dosažení klidu zbraní na Ukrajině nepokoušela již mnohem dříve a ani nyní, co administrativa Donalda Trumpa začala s Ruskem sama jednat, se nezdá být nakloněná jednání. Přitom na co nejrychlejším ukončení konfliktu a zlepšení vztahů mají evropští občané také zájem. Jednání vítám a EU by se za pokračování jednání měla rozhodně postavit. Také jsem v tomto smyslu podávala celou řadu pozměňujících návrhů na půdě EP, bohužel většina kolegů chce zatím bohužel zbraně a peníze na stole jako náš premiér,“ sdělila redakci europoslankyně a lídryně Stačilo! Kateřina Konečná.

Jasno má i senátor a předseda Přísahy Robert Šlachta. „Co nejrychlejší ukončení války a příměří je v zájmu všech, České republiky i Evropy. Evropa by měla dělat maximum pro tuto dohodu, samozřejmě v koordinaci se Spojenými státy. Jediná trvalá dohoda bude taková, na které se dohodne Ukrajina, Rusko, USA i Evropa. Pokud bude jedna ze stran chybět, konflikt bude pokračovat,“ sděluje pro ParlamentníListy.cz.

„V této chvíli je brzo. Podmínky navrhované Ruskem nejsou v současnosti pro UA a Evropu rozumné,“ konstatuje poslanec ODS Karel Krejza.

Na anketní otázku reagovala také senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. „Cokoli pomůže ukončeni války považuji za přínosné, protože mír vnímám jako nejvyšší hodnotu života mezi národy. Naopak provokativní snaha o vyvolání válečného konfliktu v Evropě chápu jako neuvěřitelný hazard s životy nás všech, a ti lidé, co to dělají, by měli být z politiky rychle ,odejiti'. Nemají v ní co dělat,“ míní.

„Určitě ano! Je potřeba příměří a příprava mírové dohody co nejdříve!“ poskytl stručnou reakci poslanec SPD Radovan Vích.

Podle senátora Zdeňka Hraby historie ukazuje, že dlouhodobě může řešení fungovat jen pokud na něm bude shoda. „Takže i shoda mezi administrativou D. Trumpa a Evropou. A jak historie, tak teorie her dokazují, že to nutně musí znamenat maximum možného, a nikoli maximum pro každého. A pokud se jednalo o parametry toho řešení, pak i příměří s podmínkami znemožňujícími pokračování v konfliktu může vytvořit předpoklady k mírové smlouvě, jako tomu bylo v případě příměří ze dne 11. 11. 1918, uzavřeného mezi Dohodou a císařským Německem. Příměří bez podmínek v historii vždy byla jen pouhou přestávkou v konfliktu,“ konstatoval senátor.

„Pokud to Evropa neudělá a nedokáže se s Trumpem dohodnout, je to fatální selhání a projev diplomatické slepoty. Vedlo by to k dalšímu odcizení mezi Spojenými státy a Evropou ve chvíli, kdy si to Evropa nemůže dovolit. Sama si s ukrajinským konfliktem neporadí a další válečný vývoj povede k dezintegraci Evropské unie. Evropě hrozí, že bude dalším poraženým a její chování je projevem strategické slepoty,“ sdělil exministr zahraničí a místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek.

Předseda Svobodných Libor Vondráček upozorňuje, že Evropa jako kontinent nemá jednotné stanovisko a nikdo nemá mandát mluvit za Evropu. „EU už je trochu jiné kafe. Ta je evidentně vedena Evropskou komisí a její trestně stíhanou předsedkyni von der Leyenovou. V jejím případě by bylo nejlepší, kdyby radši už nic nedělala a nikomu ani s ničím nepomáhala. Jak to dopadlo, když nám ,pomáhala' s nákupem vakcín, dobře víme. V zahraničně politických otázkách je daleko příčetnější cestou, aby každá země měla svou zahraniční politiku, což ukázkově velice pěkně předvádí premiérka Meloniová nebo Viktor Orbán,“ říká.

„Eurounijní válečnická politika je směšná, hloupá a trapná. Prezident Trump nabízí cestu, jak ukrajinskou válku rozumně ukončit. Je třeba jej podpořit,“ míní první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.