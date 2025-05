Jste hnusnější než Čína, řekl nám Trump a přehlíží nás

V souvislosti s Donaldem Trumpem jsou stálým tématem cla. Jak uvádí server Politico, s Čínou i s Velkou Británií se americký prezident již dohodl na provizorním snížení, byť nepanuje shoda, zda se jedná o „velké vítězství“, které Trump vyhlásil. Kdo ale zůstává na ocet, je podle Politico Evropská unie.

Trump evidentně láskou k této instituci neoplývá. Po uzavření dohody s Čínou se nechal slyšet, že EU je „ještě hnusnější než Čína“. A prohlásil, že si je jist, že EU sleví ze svých nároků, protože má „všechny trumfy“. V březnu tvrdil, že EU byla založena za účelem ošizení Spojených států.

Evropská unie se dohody snažila dosáhnout několikrát, ale zatím pokaždé neúspěšně. V dubnu zavedl Trump základní clo 10 % na všechny výrobky a 25 % na auta a kovy. A pokud nedojde k dohodě do začátku července, základní clo se zvýší na 20 %.

Podle Agathy Demaraisové z think tanku European Council on Foreign Relations není Evropa pro Trumpa prioritou. A to v žádné oblasti, v obchodu, v obraně nebo dalších. Což je podle ní překvapení pro evropské činitele, když jednají se svými americkými protějšky. Podle Joshe Lipskyho z think tanku Atlantic Council jsou důležitější než EU například Indie, Japonsko i Vietnam, protože v USA potřebují rychlé úspěchy.

se dle Politico domnívají, že jejich americké protějšky nemají jasné cíle a požadavky si vymýšlejí na místě. „Je to absurdní," řekl deníku jeden z nich a dodal, že Spojené státy mění své zaměření, a proto je dohoda ještě týdny vzdálená. Reprezentanti USA taková nařčení odmítají se slovy, že dobře vědí, čeho chtějí dosáhnout.

Minulý týden Brusel sestavil seznam potenciálních ústupků. Včetně snížení regulací a společných kroků proti čínské nadprodukci. A také navrhl odvetná cla v hodnotě 95 miliard eur, což je menší částka, než 549 miliard eur, které by údajně stála Trumpova cla.

Podle Politico je jedna věc zřejmá, Trumpova administrativa chce udržovat nějakou základní úroveň cel. Ale ohledně sektorových cel, např. na automobily, ocel a hliník je možné se s nimi dohodnout. Evropská komise si ale dle deníku myslí, že postoj USA ohledně základních cel je flexibilnější. Podle jednoho z unijních představitelů jsou právě sektorová cla vedena snahou dostat průmysl zpátky do Spojených států.

