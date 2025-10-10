Ministerstvo dopravy: Nová nádražní budova v brněnském Králově Poli

Vznikla v rámci rekonstrukce celé stanice, zázemí v ní najdou i cestující z přilehlého terminálu MHD a příměstských autobusů. Mezitím pokračují práce na zbývajícím nástupišti a kolejích, které skončí letos v prosinci.
Celková modernizace nádraží Brno-Královo Pole začala před dvěma lety. Od té doby už stavbaři dokončili dvě nástupiště a také část rozšířeného podchodu. Nyní se otevírá nová nádražní budova, v jejích moderních prostorech najdou cestující pokladny, toalety, výtah i přímý přístup na navazující první nástupiště a do podchodu. Do plného provozu přejde celý objekt v prosinci.
„Královopolské nádraží je příkladem komplexní dopravní stavby, která zlepší parametry nejen kolejí a nástupišť, ale vytvoří i odpovídající podmínky pro cestující díky moderní nádražní budově. Do otevření nového hlavního nádraží půjde o nejmodernější železniční stanici v jihomoravské metropoli,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Stavbaři se zaměřili nejen na samotnou stanici, ale také na navazující úseky do Kuřimi a do brněnských Maloměřic. Modernizace probíhala za omezeného provozu vlaků.
„Koncem letošního dubna jsme otevřeli pro veřejnost první dokončené nástupiště i část rozšířeného podchodu. Díky tomu odpadla nutnost využívat pro příchod k vlakům náhradní trasu přes koleje. Otevření nové budovy a přímého vstupu do podchodu teď přináší další zlepšení pro cestující,“ popisuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
Stavbařům nyní zbývá dokončit rekonstrukci třetího nástupiště a přilehlých kolejí. Prodlužují také podchod pod celým kolejištěm. Hotovo bude ještě letos, do března příštího roku pak budou probíhat dokončovací práce. Přístup z podchodu až do Myslínovy ulice bude možný po výstavbě lávky přes říčku Ponávku, kterou zajistí město Brno.
Zhotoviteli stavby jsou společnosti OHLA ŽS; FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby; Subterra a TRAMO RAIL. Její celkové náklady dosahují 3 408 532 147 Kč.
Projekt Rekonstrukce ŽST Brno-Královo Pole je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021–2027. Celková výše způsobilých nákladů projektu dosahuje 3 140 068 240 Kč. Míra podpory EU je 80,75 % ze způsobilých nákladů, výše dotace tak činí maximálně 2 535 605 103 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.
„Brno je významnou evropskou železniční křižovatkou a jeho role v budoucnu ještě vzroste, nejen s nástupem vysokorychlostních tratí. Finanční podpora z evropských zdrojů do důležitých infrastrukturních projektů, jako je investice do druhého největšího nádraží v jihomoravské metropoli, je proto naprosto klíčová,“ uvádí Václav Lebeda, mluvčí Zastoupení Evropské komise v České republice.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva