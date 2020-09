Ministerstvo financí spouští rejstřík osob, vyloučených z hazardních her

reklama

Od 15. září bude spuštěn pilotní provoz, během kterého se postupně do rejstříku zapojí jednotliví provozovatelé hazardních her. Jejich povinnost zamezit v hraní vyloučeným osobám bude platit od 20. 12. 2020. Již nyní mohou osoby požádat o dobrovolný zápis do rejstříku.

„Díky tomuto rejstříku už nebude možné, aby peníze vyplacené na dávkách v hmotné nouzi končily v automatech, jak se to v mnoha případech dosud bohužel děje. Spuštění systému, který dokáže vyloučit ohrožené skupiny osob či patologické hráče z pokušení tvrdého hazardu, pomůže nejen jim, ale také jejich rodinám a nejbližšímu okolí“, komentuje spuštění rejstříku ministryně financí Alena Schillerová.

Po skončení pilotního provozu již budou provozovatelé hazardních her povinni ověřovat, zda je osoba požadující účast na hazardní hře zapsána v Rejstříku vyloučených osob. Pokud v Rejstříku vyloučených osob zapsána bude, tak jí provozovatel hazardní hry nesmí vpustit do herního prostoru a umožnit jí zřídit nebo používat uživatelské konto. To platí nejen pro casina a herny, ale také pro on-line prostor.

Do Rejstříku vyloučených osob se zapisují osoby:

které o to samy požádají

pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi (s výjimkou mimořádné okamžité pomoci) a osoby s nimi společně posuzované, jsou-li starší 18 let

vůči kterým byl pravomocně zjištěn úpadek

kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sáze

kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her nebo jim bylo nařízeno ochranné léčení

Rejstřík vyloučených osob je součástí IT systému AISG a tvoří jeho druhou tzv. dozorovou část. Ministerstvo financí již v minulém roce úspěšně spustilo první část informačního systému v oblasti hazardu. Od začátku června 2019 tak běží ostrý provoz tzv. Analytického modulu informačního systému provozování hazardních her (AISG), který shromažďuje herní a finanční data od provozovatelů hazardních her. Výsledná analýza těchto údajů přispívá k efektivnějšímu výkonu dozoru a kontroly nad hazardními hrami včetně daně z hazardních her.

Ministerstvo nyní intenzivně pracuje na dobudování poslední části AISG tzv. správní části, která bude fungovat jako podpora pro interní procesy veřejné správy v oblasti hazardních her.

Podrobné informace lze nalézt na stránkách ZDE.

