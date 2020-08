Ministerstvo obrany: Příběhy hrdinství československých pilotů nikdy nezmizí

Právě dnes je tomu 75 let do doby, kdy v roce 1945 zpět do Československa přiletěla většina letců sloužících v zahraničí, především pak u Královského letectva.

Pietní připomínky na Klárově, u památníku Okřídlený lev, kterou zahájil přelet dvojice stíhaček JAS-39 Gripen, se zúčastnila řada významných hostů, včetně kardinála Dominika Duky či vnučky slavného amerického generála Helen Patton. Nechyběli zde za resort obrany náměstek ministra obrany Lubor Koudelka, generálmajor Štefan Muránský a také velitel Vzdušných sil AČR generálmajor Petr Hromek.

Pietní akt zahájilo položení věnců a kytic k pomníku Okřídleného lva, který je věnován československým letcům působícím za druhé světové války v Britském královském letectvu. Náměstek Lubor Koudelka v projevu připomněl, kde českoslovenští letci za druhé světové války bojovali s nepřítelem a vyzdvihl i odvahu tehdejších pilotů a jejich úspěchy v boji.

„Tři čtvrtě století nás dělí od chvíle, kdy se do vlasti triumfálně vrátili českoslovenští stíhači RAF. Po šesti letech odloučení od domova je zde čekalo bouřlivé přivítání, ať už na ruzyňském letišti, tak o týden později na Staroměstském náměstí. Tisícovky Čechů chtělo na vlastní oči vidět hrdiny, kteří měli na kontě 365 sestřelených či silně poškozených letadel a 6 sestřelených střel V1. Ale zájem byl i o další naše příslušníky RAF, zejména ze slavné 311. bombardovací perutě. Také oni mají svůj nezpochybnitelný podíl na porážce nacistického Německa. A mnozí v tomto boji přišli o život, uvedl náměstek Koudelka, který ovšem zmínil i další, pohnuté osudy těchto hrdinů.

„Co zde však nedohledáme, je pohnutý osud těchto hrdinů po jejich návratu do vlasti. Po únoru 1948 se z nich opět stali štvanci, političtí vězni a ti šťastnější se zachránili opětovným útěkem do exilu. Ale naštěstí záměr - vymazat je z našich srdcí - komunistům nevyšel. A tak když padl závoj komunistické cenzury, zařadili se do našich historických análů na čestné místo, kam nepochybně patří. Jejich odhodlání a vlastenectví jsou inspirací nejen pro dnešní generaci letců, ale i pro další příslušníky naší armády,“ dodal Koudelka.

Hrdinství, odvaha a čest

Velitel Vzdušných sil AČR generálmajor Petr Hromek ve svém proslovu připomněl nejen úspěchy letců, ale i jejich soudružnost a týmového ducha. „Hrdinství, odvaha a čest - tato slova mne napadají při vzpomínce na československé piloty za druhé světové války. Těmto pilotům, kteří sloužili v Britském královském letectvu, je věnovaný i tento památník - Okřídlený lev. Letos uplynulo přesně 80 let od letecké Bitvy o Británii. Během ní se střetly ti nejlepší letecká esa německá Luftwaffe s Britským královským letectvem. Čechoslováci právě v ní zaznamenali mnoho úspěchů. Stejně tak ale v dalších válečných letech. Byli to v pravém slova smyslu vlastenci, bojovníci, ale také kamarádi. Vzájemně se podporovali a drželi při sobě - to jim pomohlo v nejtěžších chvílích,“ uvedl generálmajor Hromek.

V průběhu jednoho roku - od jara 1939 do jara 1940 - uprchlo z vlasti do zahraničí přibližně 1270 letců, tedy více než polovina létajícího personálu. Velká část se tak dostala do Francie, kde sloužili v rámci francouzských jednotek. Do historické Bitvy o Británii v létě a na podzim 1940 velmi úspěšně zasáhla především 310. peruť a částečně i 312. peruť. Vedle toho řada dalších čs. letců bojově létala také u britských a polských jednotek. Za všechny lze zmínit kupříkladu četaře Josefa Františka, který zaznamenal 17 oficiálně potvrzených sestřelů a jeden nepotvrzený a stal se nejlepším nebritským pilotem RAF celé bitvy o Británii.

