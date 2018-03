Ministerstvo vnitra: Provoz datových schránek v příštích pěti letech zlevní

06.03.2018 22:01

Ministerstvo vnitra poté, co obdrželo souhlas Evropské komise, podepsalo s Českou poštou, s. p., smlouvu na provoz systému datových schránek po dobu příštích pěti let. Díky novým podmínkám dojde do roku 2022 k úspoře v předpokládané výši 224 mil. korun. Uživatelé dostanou k dispozici modernější a vstřícnější rozhraní, díky integraci datových schránek do připravovaného Portálu občana bude možné i přihlašování pomocí občanského průkazu s čipem.